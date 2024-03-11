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Yönetim bile şaştı kaldı! FFP nedeniyle ödeme yapmak istemiyorlar... Yunus Akgün Galatasaray'a dönebilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 20:58
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Sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Leicester City genç yıldızın performansından memnun olsa da FFP nedeniyle oyuncuyu Galatasaray'a geri gönderebilir. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon euro'luk opsiyonla İngiliz ekibi Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GERİ DÖNEBİLİR

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İngiliz ekibinde gösterdiği performansla alkış toplayan yıldız isim için Leicester City Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle bu parayı vermeye yanaşmıyor. Anlaşma olmazsa 23 yaşındaki kanat gelecek yıl Galatasaray'a geri dönecek.

2 GOL 2 ASİST

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Leicester City formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, 2 gol atarken 2 de asist katkısı verdi. Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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