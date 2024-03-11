Yönetim bile şaştı kaldı! FFP nedeniyle ödeme yapmak istemiyorlar... Yunus Akgün Galatasaray'a dönebilir

Galatasaray'ın sezon başında 9 milyon euro'luk opsiyonla İngiliz ekibi Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GERİ DÖNEBİLİR

İngiliz ekibinde gösterdiği performansla alkış toplayan yıldız isim için Leicester City Finansal Fair Play (FFP) sebebiyle bu parayı vermeye yanaşmıyor. Anlaşma olmazsa 23 yaşındaki kanat gelecek yıl Galatasaray'a geri dönecek.

2 GOL 2 ASİST

Leicester City formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Yunus Akgün, 2 gol atarken 2 de asist katkısı verdi. Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.





