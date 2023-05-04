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Yönetim bile şaştı! Kerem Aktürkoğlu için öyle bir teklif geldi ki... Kulüp tarihine geçecek

04.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden Kerem Aktürkoğlu özellikle bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takarken, İtalya futbolunun köklü kulübü yıldız oyuncu için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem Aktürkoğlu için yaz transfer döneminde hareketli günler yaşanacak. İşte detaylar...

Yönetim bile şaştı! Kerem Aktürkoğlu için öyle bir teklif geldi ki... Kulüp tarihine geçecek

2020/21 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten ve Sarı-Kırmızılı takıma geldiğinden bu yana performansını artırarak sürdüren 24 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar ile 2026 yılına kada sözleşmesi bulunan Aktürkoğlu için birçok Avrupa devi Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalarken bu kez gelen teklif çok konuşulacak türden.

Özellikle bu sezonki performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken genç futbolcu için İtalya futbolunun önemli kulübünün devreye girdiği öğrenildi.

AVRUPA YOLU GÖZÜKTÜ

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Fatih Terim döneminde transfer edilen ve Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Aktürkoğlu için İtalya'nın en köklü kulüplerinden olan Milan yaz transfer döneminde Galatasaray ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu için en 15 milyon euro teklif beklentisi bulunurken, Milan'ın bu ücreti ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

REKOR KIRACAK

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Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızılı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda milli yıldız 15 milyon Euro bonservis bedeliyle beraber en pahalı Türk oyuncu satışı olarak tarihe geçecek. Sarı-kırmızılı ekibin tarihindeki en pahalı satış ise 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye'ye ait.

33 MAÇTA 10 GOL 8 ASİST

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Başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray forması ile bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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