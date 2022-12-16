Yönetim eş anlamlısı nedir? Yönetim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu, isim türündeki yönetim kelimesi için iki farklı tanım yapmıştır. Yönetim kelimesi bir yeri, bir ülkeyi, bir işi ya da bir kişiyi yönetme işi anlamında kullanılır. Çekip çevirmek, idare etmek gibi anlamları da vardır. Konuşma dilinde yönetim kelimesi mecaz anlamı ile de kullanılır ve dümen anlamına gelir. Yönetim kelimesi aynı zamanda farklı kelimelerle bir araya gelerek birleşik türde yeni kelimeler üretir. Bazı birleşik kelime örnekleri şu şekildedir: "Yönetim kurulu, merkezi yönetim, sivil yönetim, ortak yönetim, yönetim gideri, sıkıyönetim, risk yönetimi, yerinden yönetim."

Yönetim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yönetim eş anlamlısı olan kelimeler çeşitlilik gösterir. Yönetimin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken cümlenin anlamı kontrol edilmelidir. Yönetimin eş anlamlısı kelimeler:

Dümen

İdare

Bu kelimeler yönetim kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde yönetim kelimesi yerine kullanılabilecek olan kelimelerdir.

Yönetimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçedeki kelimeler genel olarak birden fazla anlama gelir. Hangi kelimenin hangi anlamı ile kullanıldığını anlayabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakmak en doğru yöntemlerden biridir. Yönetim kelimesi ve yönetimin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: