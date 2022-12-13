Üzülmek eş anlamlısı nedir? Üzülmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üzülmek kelimesi dilimizde en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Köken olarak bakıldığında üzülmek kelimesinin etimolojik kökeni Eski Türkçe olarak bilinmektedir. Eski Türkçede "kırmak, koparmak" gibi anlamlara gelen "üz-" fiilinden türetilen üzülmek kelimesi cümle içinde nesnesiz kullanılan fiilimsilerden birisidir. Üzülmek kelimesinin anlamı:

Üzme işine konu olmak

Üzüntü duymak, kaygılanmak

Üzülmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçe kökenli olan üzülmek kelimesi "üz-" fiilinden türetilmiştir. Üzülmek kelimesiyle benzer anlamları taşıyan üzülmenin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde asıl kelime yerine geçebilir. Üzülmek eş anlamlısı kelimeler:

Hayıflanmak

Kaygılanmak

Kıvranmak

Meraklanmak

Tasalanmak

Kederlenmek

Üzülmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri farkında olamasak dahi gün içerisinde kullanırız. Dilimizin kelime çeşitliliği ve zenginliği sayesinde bir durumu birden fazla şekilde anlatabiliriz. Eş anlamlı kelimelerle birlikte konuşma dili içinde daha akıcı ve yaratıcı söylemler oluşturabiliriz.

Üzülmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli olup zamanla evrilip türetilerek günümüze ulaşan üzülmek kelimesinin birden faza eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu sayede cümle kurarken aynı anlama gelebilecek çok sayıda cümle üretilebilir. Üzülmek eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: