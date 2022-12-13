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Üzülmek eş anlamlısı nedir? Üzülmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler Türkçede geniş bir yelpazeye sahiptir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde dilimiz zenginleşirken hem yazılı hem de konuşma dilinin çeşitlenmesini sağlar. Bazı kelimelerin eş anlamlıları asıl kelimeden daha çok kullanılabilir. Üzülmek kelimesi de eş anlamlı kelime olma niteliğini taşır. Eş anlamlılık durumu taşıyan üzülmenin birden fazla eş anlamı bulunur. Peki, üzülmenin eş anlamlısı nedir?

Üzülmek eş anlamlısı nedir? Üzülmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üzülmek kelimesi dilimizde en çok kullanılan kelimelerden birisidir. Köken olarak bakıldığında üzülmek kelimesinin etimolojik kökeni Eski Türkçe olarak bilinmektedir. Eski Türkçede "kırmak, koparmak" gibi anlamlara gelen "üz-" fiilinden türetilen üzülmek kelimesi cümle içinde nesnesiz kullanılan fiilimsilerden birisidir. Üzülmek kelimesinin anlamı:

  • Üzme işine konu olmak
  • Üzüntü duymak, kaygılanmak
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Üzülmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçe kökenli olan üzülmek kelimesi "üz-" fiilinden türetilmiştir. Üzülmek kelimesiyle benzer anlamları taşıyan üzülmenin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde asıl kelime yerine geçebilir. Üzülmek eş anlamlısı kelimeler:

  • Hayıflanmak
  • Kaygılanmak
  • Kıvranmak
  • Meraklanmak
  • Tasalanmak
  • Kederlenmek

Üzülmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri farkında olamasak dahi gün içerisinde kullanırız. Dilimizin kelime çeşitliliği ve zenginliği sayesinde bir durumu birden fazla şekilde anlatabiliriz. Eş anlamlı kelimelerle birlikte konuşma dili içinde daha akıcı ve yaratıcı söylemler oluşturabiliriz.

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Üzülmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kökenli olup zamanla evrilip türetilerek günümüze ulaşan üzülmek kelimesinin birden faza eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu sayede cümle kurarken aynı anlama gelebilecek çok sayıda cümle üretilebilir. Üzülmek eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • İki yıl önce imkânı varken almadığı aracın yeni fiyatını öğrenince kahroldu.
  • Bunca işin gücün arasında bu kadar basit bir şeye tasalanmayı nasıl başarıyorsun gerçekten anlamıyorum.
  • Sipariş vereceği ürünün stoklarının bittiğini görünce daha önceden almadığı için hayıflandı.
  • Aşk acısının en büyük etkisi insanın kendini bir süre kederli hissetmesi ve hayata karşı enerjisinin oldukça düşük olmasıdır.
  • Annesi izin vermediği için dışarıya çıkamayan çocuk olduğu yerde sessizce kıvranıyordu.
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