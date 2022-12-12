Zihin eş anlamlısı nedir? Zihnin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca hem coğrafi yakınlıklar hem de dinî sebeplerden dolayı Araplarla etkileşim hâlinde olduğumuz görülür. Bu etkileşimlerle birlikte dilimize Arapçadan birçok kelime geçmiştir. Zihin kelimesi de bunlardan biridir. Kökeni Arapçadaki ‘‘zihn’’ sözcüğüne dayanır. İdrak, tanıma, anlama faaliyetleri gibi anlamları olan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü.

Bellek, an

Anlayış, kavrayış

Bilinç, dimağ.

Zihin kelimesini içeren cümlelere örnekler:

Üniversite hayallerimi zihnimde canlandırınca daha çok motive oluyorum, daha verimli çalışıyorum.

Yaşadığı son olaylardan sonra iyice zihni bulanmış, hiçbir şeye odaklanamaz hâle gelmişti.

Tezine devam edebilmesi için zihnini toplaması gerekiyor.

Zihin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aralarında anlam birliği olan kelimeler eş anlamlıdır. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine geçebilir veya bir arada kullanılabilir. Dilimizde hem Türkçe hem de yabancı kökenli aynı anlamı taşıyan birçok kelime bulunur. Zihin eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Zihnin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

An

Bellek

Dimağ

Hatır

Kafa

Yâd

Genellikle ruh biliminde kullanılan "bellek" sözcüğü zihin anlamının yanında bilişim terimi olarak da kullanılmaktadır. Dilimize Arapçadan geçmiş olan "dimağ" sözcüğü ise hem zihin hem de beyin anlamına gelmektedir. "Hatır" sözcüğü de Arapça kökenli bir kelime olup zihin anlamıyla birlikte gönül, durum, keyif, hal gibi anlamları da karşılamaktadır. "Kafa" sözcüğü yine Arapçadan dilimize geçmiş kelimelerden biridir. Genellikle insan başı, ser anlamlarında kullanılan bu kelime zihin anlamına da gelir. "Yâd" sözcüğü ise dilimize Farsçadan geçmiştir. Zihin anlamıyla birlikte anma anlamını da karşılamaktadır.

Zihnin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zihin kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: