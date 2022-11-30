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Tekrar eş anlamlısı nedir? Tekrar eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya dillerinin hemen hemen hepsinde bazı kelimeleri, aynı anlamlarda kullanılabilecek farklı yazılan eş anlamlı kelimeleri vardır. Bu kelimeler köken ve biçim bakımından farklılık gösterse de aynı anlamda cümle içerisinde kullanılabilir. Böylelikle eş anlamlı kelime grupları birbirleri yerine cümle içinde kullanılabilir. Tekrar kelimesi de eş anlamlılık durumuna sahiptir. Peki, tekrar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tekrar eş anlamlısı nedir? Tekrar eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Tekrar kelimesi Arapça ‘’tekrār’’ sözcüğünden türemiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde tekrar kelimesini üç farklı anlamda belirtmiştir. İki anlamında isim olarak kullanılırken bir anlamda da zarf olarak kullanılmaktadır. Tekrar kelimesi bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme anlamındadır. Zarf olarak kullanılan tekrar kelimesi ise bir daha, yine, yeniden, gene anlamlarında kullanılır. Tekrarın anlamları:

  • Aynı olayın, işin ya da hareketin tekrarlanması
  • Bir konuşmada ya da yazıda aynı ifadeleri birçok defa söyleme
  • Bir daha, yine, yeniden, gene

Cümle içerisinde tekrar kelimesinin isim ve zarf kullanımları şu şekilde örneklendirilebiliriz:

  • Hayat bir film olacak derecede yoğun olsa da tekrarlarla doludur.
  • Yalnızlık düşüncesi çok defa tekrarla metinde işlenmiş.
  • Her akşam masaya oturur, çalışır ve her çalıştığında tekrar notlara bakardı.
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Tekrar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Diller, ülkelerin coğrafi konumu gereğince komşu ülkelerin dilleriyle zaman içerisinde kelime alışverişi gerçekleştirebilir. Türkçede de bu durum genellikle Arapça ve Farsça gibi dillerle beraber gerçekleşmiş ve bazı kelimeler zaman içerisinde dilimize entegre olmuştur. Dilimize sonradan gelen kelimelerle köken olarak bize ait kelimeler bazen eş anlamlı olabilirler. Ayrıca dilimize ait iki farklı kelime de birbirlerinin eş anlamlıları olabilirler. Bu gibi kelimeler içerdiği harf bakımından apayrı gözükseler de anlam bakımından eş olabilir. Tekrar kelimesi de yabancı kökenli olmasın rağmen eş anlamlılara sahiptir.

Tekrar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde doğru bağlamda kullanılarak tekrar yerine geçebilir. Tekrar eş anlamlısı kelimeler:

  • Yeniden
  • Yine
  • Bir daha

Bu kelimeler tekrarın eş anlamlısı olarak cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Eş anlamlı sözcüklerin birbirleri yerinde kullanımı genellikle anlamı bozmamaktadır.

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Tekrarın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tekrar kelimesi TDK’de belirtildiğine göre üç farklı kelimeyle eş anlamlı kullanımı yapılabilir. Cümle içerisindeki kullanımları isim kökenli olarak kullanılmaktadır. Ancak tekrarın zarf olarak kullanımında eş anlamlı kelimelerin kullanımı daha yaygındır. Eş anlamlı kelimeler doğru bağlamlarda ve görevlerde tekrar kelimesinin yerine kullanılabilir. Tekrarın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Hiçbir zaman kendine güvenemezdi, evden çıkmadan tüm prizleri yeniden gözden geçirirdi.
  • Anne! Kedi yine tavukları korkutuyor
  • Dünkü maçtaki ofsayt pozisyonu yorumcular tarafından yine gösterildi.
  • Aynı kararları bir daha vermek onun için zor olsa da bunun en doğrusu olduğunu biliyordu.
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