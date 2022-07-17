Yönetmen Erden Kıral kimdir? Erden Kıral ölüm sebebi nedir, neden hayatını kaybetti, hangi filmleri yönetti?

Yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından basında yer alan haberler sebebiyle birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Erden Kıral kimdir? Yönetmen Erden Kıral ölüm sebebi nedir, neden hayatını kaybetti? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Erden Kıral, 1942 yılında Gölcük'te dünyaya geldi.
Erden Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu.
Çeşitli dergilerde sinema yazıları yazdı, dünya sinemasına ilişkin araştırmalar yaptı.
Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan Erden Kıral onlarca ödül kazandı.
Erden Kıral, vücut enfeksiyonu sebebiyle 10 gün önce Kumluca'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Kıral, çoklu organ yetmezliği nedeniyle buğun öğleden sonra hayatını kaybetti.
Yönetmen Erden Kıral'ın cenazesinin, yakınları tarafından Kumluca'daki özel hastaneden alınıp İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
Erden Kıral'ın imzasının bulunduğu filmler şu şekilde:
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