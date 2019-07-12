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Yönetmen koltuğunda David Fincher, başrolde Gary Oldman!

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SİNEMA TV  | 12.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Netflix yapımı Mank filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.

Yönetmen koltuğunda David Fincher, başrolde Gary Oldman!

Yedi, Dövüş Kulübü, Panik Odası, Zodiac ve Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi gibi filmlere imza atan Oscar ödüllü David Fincher’in yöneteceği yeni filminin başrolünü Gary Oldman kaptı. Mank adındaki biyografik film, 1941 yapımı yönetmenliği Orson Welles‘e ait sinema tarihinin en önemli filmerinden Citizen Kane‘in senaristi Herman Mankiewicz‘in hayatını konu ediniyor.

David Fincher , biyografi türündeki Mank‘ın yönetmenliği için Netflix ile 2014 yılında anlaşmıştı. Mank‘ın senaryosunu ilk olarak 2003 yılında Fincher‘ın babası tarafından vefatından kısa bir süre önce kaleme almıştı. David Fincher filmi bu senaryodan hareketle beyaz perdeye uyarlayacak. Mank‘ın konusu şuan için belirsiz olasa da filmde Citizen Kane’in senaryosunun yazılma sürecine yer verilecek. Film ayrıca siyah beyaz olacak. Mank‘ın çekimlerine ise Kasım ayında başlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
David Fincher Gary Oldman Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi

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