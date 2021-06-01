MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yönetmen Onur Ünlü’den Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

Yönetmen Onur Ünlü’den Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

01.06.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun dizisi Exxen için yeniden çekiliyor. Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerde oynayacağı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunda yönetmen koltuğunda ise yine Onur Ünlü oturacak. Yönetmen Onur Ünlü ise Instagram hesabından Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yönetmen Onur Ünlü’den Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeniden tam kadro olarak çekileceği ve Exxen'de izleyeciyle buluşacağını açıklanmıştı. Diziyle ilgili yeni paylaşım, yönetmen Onur Ünlü'den geldi.

Dizinin hayranlarının bir bakışta hatırlayacağı Kireçburnu sahilinin görüntüsünü paylaşan Onur Ünlü bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

foto3175618110160b63dc4a6727

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı efsane dizi Leyla İle Mecnun, Exxen'de yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasında yer alan dizinin kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant gibi usta isimler alıyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kefaret'in Meltem'i yeni diziyle geliyorKefaret'in Meltem'i yeni diziyle geliyor
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu

THY, 8 ülkeden gelenleri 14 gün karantinaya alacak

THY, 8 ülkeden gelenleri 14 gün karantinaya alacak

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Normalleşme sonrası akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

Normalleşme sonrası akın ettiler! Kuyruğun sonu görünmedi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

Bikinili pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Yatakta Hakan Sabancı'yı çağırdı: Gelsene seninle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.