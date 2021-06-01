Yönetmen Onur Ünlü’den Leyla ile Mecnun hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un yeniden tam kadro olarak çekileceği ve Exxen'de izleyeciyle buluşacağını açıklanmıştı. Diziyle ilgili yeni paylaşım, yönetmen Onur Ünlü'den geldi.

Dizinin hayranlarının bir bakışta hatırlayacağı Kireçburnu sahilinin görüntüsünü paylaşan Onur Ünlü bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı efsane dizi Leyla İle Mecnun, Exxen'de yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasında yer alan dizinin kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant gibi usta isimler alıyordu.



