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Yönetmen Sunar Kural Aytuna hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden, gazeteci ve yazar Sunar Kural Aytuna (66), bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi. Sunar Kural Aytuna'nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yönetmen Sunar Kural Aytuna hayatını kaybetti!

Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan, köşe yazıları yazan, TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan Sunar Kural Aytuna, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığından tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Aytuna'nın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Sunar Kural Aytuna’nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesine getirildi. Foça Yeni Kabristan girişindeki camide, ikindi vakti sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yapılan cenaze törenine, Aytuna'nın eşi Aydın Aytuna, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de törene katıldı. Aytuna'nın cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi.

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Defin sonrasında, Aydın Aytuna, sosyal mesafe kurallarını gözeterek taziyeleri kabul etti.

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SUNAR KURAL AYTUNA KİMDİR?

TRT'de pek çok belgesel filme imza atan Aytuna, 1996 yılında senaryosunu Mehmet Tekirdağ ile birlikte yazdığı 'Deniz Bekliyordu' isimli TV filminin yönetmenliğini de yapmıştı. Aytuna, bu filmi ile Türkiye'nin ilk kadın yönetmenleri arasına girmişti. Yazdığı yemek yazılarını "Soğan Öldü Yaşasın Yemek" ismiyle kitaplaştıran Aytuna, emekliliğinin ardından çiçek ve gezi yazıları da kaleme almıştı. Aytuna, 'Dört Mevsim İstanbul' belgesel film dizisinde usta yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın yardımcılığını yapmıştı.


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