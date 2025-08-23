EĞİTİM

Yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi, usta belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında vefat etti.

Yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti
Devrim Karadağ

Belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında vefat etti. Vefat haberinin ardından bir mesaj yayınlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel, "Üniversitemizin kıymetli hocası, usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız" ifadelerini kullandı.

Yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti 1

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise yayıladığı mesajda, "Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem’i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız" dedi.

Yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti 2

PAZARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mükerrem'in cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Yönetmen Anadolu Üniversitesi akademisyen
