Yönetmenler Birliği kuruldu

Usta yönetmen Altan Dönmez, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bildiriyle, Yönetmenler Birliği'nin (YÖN-BİR) oluşturulduğunu ifade etti.

Altan Dönmez'in paylaştığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bizler; Sinema ve Televizyon sektöründe hizmet veren Yönetmenler olarak; içerik ve üretilen eserlerin kalitesinin arttırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bilgi, birikim paylaşılması ve daha birçok sorunun üstesinden gelebilmek adına, diğer sektör oluşumları ile birlikte sürdürebilir, uygulanabilir, öneriler çözümler üretmek kapsamında YÖNETMENLER BİRLİĞİ'ni (YÖN-BİR) oluşturduk.

11 Mayıs 2019 Cumartesi günü büyük bir katılımla sektöre hizmet veren yönetmenler olarak bir araya gelip ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve mesleğimiz adına bu yoldaki önemli adımı atmış olacağız. Bir olmak, birlik olmak adına, haberi olmayan tüm meslektaşlarımızın bu oluşuma katılarak destek vermelerini bekliyoruz.

Yönetmenler Birliği

YÖN-BİR"

