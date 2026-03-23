Yörük kültürüne dayanan, tescilli lezzet: Höşmerimin hikayesi ortaya çıktı!

Kütahya'nın Gediz ilçesinde coğrafi işaretli 'Gediz höşmeriminin' geleneksel üretimi sofralara lezzet katıyor. Katkı maddesi kullanılmadan tamamen el emeğiyle hazırlanan höşmerim, kendine özgü yapımı ve doğal içeriğiyle dikkat çekiyor.

Gediz'e özgü bu özel tatlı, bilinen höşmerimlerden farklı olarak iki aşamalı pişirme yöntemiyle hazırlanıyor.

Taze tuzsuz inek peyniri, irmik, un, şeker, kabartma tozu, süt, yağ ve su kullanılarak hazırlanan karışım önce fırında kızartılıyor, ardından şerbetle buluşturularak servise hazır hale getiriliyor.

Günlük olarak üretilen Gediz höşmerimi, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor.

"BU EŞSİZ LEZZETİ BOZULMADAN YAŞATIYORUZ"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretiyle tescillenen Gediz höşmerimi, Yörük kültürüne dayanan köklü geçmişiyle öne çıkıyor. Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan höşmerim, Gedizlilerin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor.

Usta Hanife Can, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak bu mirası gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirterek, "Tamamen katkısız ve doğal üretim yapıyoruz. Amacımız bu eşsiz lezzeti bozulmadan yaşatmak" dedi.

İSMİNİN HİKAYESİ

Höşmerimin ismiyle ilgili anlatılan hikaye de tatlıya ayrı bir anlam katıyor. Rivayete göre askerden dönen eşine evdeki kısıtlı malzemelerle tatlı hazırlayan genç bir gelin, eşinin beğenisini merak ederek "Hoş mu erim?" diye sorar. Bu ifade zamanla değişerek "höşmerim" adını alır.

Köklü geçmişi ve kendine has yapım tekniğiyle Gediz höşmerimi, bölgenin önemli gastronomi değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalp ve beyin sağlığına faydalı meyve suyu açıklandı!Kalp ve beyin sağlığına faydalı meyve suyu açıklandı!
Mutfağın 'gizli gücü' seçildi: Kilo kontrolünden kalp sağlığına kadar faydalı!Mutfağın 'gizli gücü' seçildi: Kilo kontrolünden kalp sağlığına kadar faydalı!

Anahtar Kelimeler:
Kütahya Gediz Coğrafi işaret tatlı
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Dev bankadan dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

