Yörük kültürüne dayanan, tescilli lezzet: Höşmerimin hikayesi ortaya çıktı!

Gediz'e özgü bu özel tatlı, bilinen höşmerimlerden farklı olarak iki aşamalı pişirme yöntemiyle hazırlanıyor.

Taze tuzsuz inek peyniri, irmik, un, şeker, kabartma tozu, süt, yağ ve su kullanılarak hazırlanan karışım önce fırında kızartılıyor, ardından şerbetle buluşturularak servise hazır hale getiriliyor.

Günlük olarak üretilen Gediz höşmerimi, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor.

"BU EŞSİZ LEZZETİ BOZULMADAN YAŞATIYORUZ"

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretiyle tescillenen Gediz höşmerimi, Yörük kültürüne dayanan köklü geçmişiyle öne çıkıyor. Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan höşmerim, Gedizlilerin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında geliyor.

Usta Hanife Can, geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak bu mirası gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirterek, "Tamamen katkısız ve doğal üretim yapıyoruz. Amacımız bu eşsiz lezzeti bozulmadan yaşatmak" dedi.

İSMİNİN HİKAYESİ

Höşmerimin ismiyle ilgili anlatılan hikaye de tatlıya ayrı bir anlam katıyor. Rivayete göre askerden dönen eşine evdeki kısıtlı malzemelerle tatlı hazırlayan genç bir gelin, eşinin beğenisini merak ederek "Hoş mu erim?" diye sorar. Bu ifade zamanla değişerek "höşmerim" adını alır.

Köklü geçmişi ve kendine has yapım tekniğiyle Gediz höşmerimi, bölgenin önemli gastronomi değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır