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Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'da takımdaki geleceği merak edilen Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı kabul ettiği, bununla alakalı olarak menajeri aracılığıyla yönetime bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor

Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.30 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmayı kabul ettiği, bununla alakalı olarak menajeri aracılığıyla yönetime bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

G.SARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Tecrübeli futbolcunun transfer işlerini yürüten William D'Avila, bir süredir Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle temas halindeydi. Eğer Galatasaray cephesi bonservis konusunda beklediği teklifi alırsa, bu transferin gerçekleşmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılıların bonservis beklentisi 8-10 milyon euro civarında.

G.SARAY'DA 14 GOL ATTI

Galatasaray'da 103 maça çıkan Younes Belhanda, 14 gol atıp 23 asist yaptı.

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