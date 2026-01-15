Youssef En-Nesyri'nin kaderi Beşiktaş'ın elinde! Bir günde kariyeri değişebilir

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralama formülüne sıcak bakması İtalyanların iştahını kabartsa da, transferin gerçekleşmesi Beşiktaş'a bağlı...
Napoli yönetimi, hücum hattındaki şişkinliği azaltmak için Lorenzo Lucca veya Noa Lang'dan biriyle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu iki isimden biri takımdan ayrılırsa, Napoli En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalacak.
Napoli'nin gözden çıkarmaya hazırlandığı Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, Napoli'nin kadro planlamasını netleştirmesini bekliyor. Eğer Napoli, En-Nesyri için yer açmak adına bu oyunculardan birini satış listesine koyarsa, Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek.
Bu üçlü transfer denkleminin nasıl çözüleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum