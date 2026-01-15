SPOR

Youssef En-Nesyri'nin kaderi Beşiktaş'ın elinde! Bir günde kariyeri değişebilir

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için Napoli yeniden devrede! Ancak İtalyan devi bu transfer için şart koştu: Kadroda yer açılması gerek. İşte tam bu noktada Beşiktaş devreye giriyor. Napoli'nin göndermeyi planladığı Lorenzo Lucca veya Noa Lang, Kartal'ın da radarında!

Youssef En-Nesyri'nin kaderi Beşiktaş'ın elinde! Bir günde kariyeri değişebilir
Emre Şen
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri transferini yeniden gündemine aldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralama formülüne sıcak bakması İtalyanların iştahını kabartsa da, transferin gerçekleşmesi Beşiktaş'a bağlı...

TRANSFERİN KİLİDİ: LUCCA VEYA LANG

Youssef En-Nesyri nin kaderi Beşiktaş ın elinde! Bir günde kariyeri değişebilir 1

Napoli yönetimi, hücum hattındaki şişkinliği azaltmak için Lorenzo Lucca veya Noa Lang'dan biriyle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu iki isimden biri takımdan ayrılırsa, Napoli En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını resmen çalacak.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Youssef En-Nesyri nin kaderi Beşiktaş ın elinde! Bir günde kariyeri değişebilir 2

Napoli'nin gözden çıkarmaya hazırlandığı Lorenzo Lucca ve Noa Lang ile Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, Napoli'nin kadro planlamasını netleştirmesini bekliyor. Eğer Napoli, En-Nesyri için yer açmak adına bu oyunculardan birini satış listesine koyarsa, Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek.

Bu üçlü transfer denkleminin nasıl çözüleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

