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YouTube moderatörleri röportaj verdi

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TEKNOLOJİ  | 13.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

YouTube moderatörleri hergün sayısı video izleyip aynı zamanda pek çok kanalı da kapatma kararı alıyor. Ancak milyonlarca abonesi bulunan kanallar da bir moderatörün anlık kararı ile kapanma riski taşıyor olabilir mi?

YouTube moderatörleri röportaj verdi

YouTube moderatörleri medyada yer alan bir röportajlarında, bu merak edilen soruya cevap verdiler. YouTube’un, çok takipçili kanallara karşı daha “anlayışlı” davrandığının altını çizen moderatörler, aynı sert kuralları uygulamadıklarını vurguladılar.

Yani geniş bir izleyici kitlesi olan bir kanal sahibi, işe henüz yeni başlayan bir kanal sahibinin yaptığı hataları yapsa bile kanalı kapatılmıyor. İçerikleri konusunda daha az sorunla karşılaşıyor.

Youtube sadece 2018 yılında 58 milyon videoyu, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle silerken, sayısız kanalı da kapatıp kurucularını YouTube reklam ve içerik sistemine girişten engelledi. Ancak pek çok insan, yüksek takipçili kanallarda benzer kurarl ihlalleri olduğunu ama YouTube’un bunları umursamadığını ve kanallara ceza vermediğini dile getirerek bu çifte standardı eleştiriyor.

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youtube YouTube moderatörleri

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