YouTube ruj reklamlarıyla dolup taşacak, hazır mısınız?

iOS ve Android uygulamasında çalışan özellik, kullanıcının kameradan aldığı canlı görüntülerinin üzerine, seçilen rujun rengini dudağa eklemesiyle çalışıyor.

Kullanıcılar, uygulamanın altındaki ürünleri seçerek, renk seçeneği ile beraber yüzlerindeki canlı görüntüsünü test edebiliyorlar.

Moda pazarı YouTube için çok büyük bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Video yayıncısı geçtiğimiz ay da sadece ünlü kanalların moda videolarına ayrılmış bir bölüm açtığını duyurmuştu.

Böylece büyük reklam geliri oluşturan, yüksek takipçili moda kanallarının, küçük kanalların arasında kaybolup gitmesi engellenmişti.

Öte yandan aksesuar mağazalarında büyük bir hijyen riski yaratan ruj deneme alışkanlığının YouTube ve dijita uygulamalar üzerine kaymasının da toplum sağlığı açısından olumlu bir etki yaratacağı vurgulanıyor.

Kripto para kara para aklamak için mi kullanılıyor?

