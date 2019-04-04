YouTube ünlülerinin meşhur olmadan önceki halleri

Bazen nasıl para kazandıklarını sorgulasak da YouTube yıldızlar pop kültürünün öncüleri haline geldi. Gözü kapalı meydan okuma oyunlarından, ilginç yarışmaları ve röportajlarına kadar dikkat çekici içerikleriyle tüm dünyada milyonlar tarafından izlenilen bu YouTuber'ların ün, şöhret para-pula kavuşmadan önce nasıl görünüyorlardı merak ediyorsanız bu haber sizin için! İşte YouTube'ta çektikleri makyaj, eğlence ve oyun videolarıyla ülkemizdeki çoğu oyuncu ve şarkıcıdan çok daha para kazanarak şöhrete kavuşan yabancı YouTuber'lar ve önceki halleri... SHANE DAWSON



2008 yılında özgün kısa film içerikleriyle YouTube hayatına başlayan 30 yaşındaki Shane Dawson işe ilk başladığında bu kadar ünlü olacağını düşünmediğini her röportajında dile getiriyor. YouTube serüveninin ilk gününden bu yana tek isteğinin iyi bir yönetmen olmak olduğunu belirten Shane Dawson en çok 'YouTuber'ların gizli hayatları' başlıklı YouTube serisi ile tüm dünyada tanındı. YouTuber'lar arasında en çok para kazanan isimlerden başı çeken Shane Dawson'ın 21 Milyon abonesi var.

JEFFREE STAR



Yabancı magazinle ilgileniyor ve henüz Jeffree Star ile tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Kardashian ailesinin sırlarını bir bir ortaya çıkarmasının dışında Jeffree aslında makyaj ve kozmetik üzerine ABD'nin en meşhur isimlerinden biri.

12 yaşında annesinin makyaj malzemeleriyle oynarken tutkusunu keşfeden yıldız lise yıllarında okula giderken yaptığı ilginç makyajlarla odak notkası oldu. 2007 yılında YouTube serüvenine başlayan Jeffree Star'ın kendine ait makyaj ve kozmetik markası var. Tabii 14 milyon YouTube abonesi olduğunun da altını çizmeden geçemeyeceğiz. JAMES CHARLES

James Charles ismini ünlülerin fotoğraflarında, Instagram hikayelerinde defalarca görmüş olabilirsiniz. 19 yaşında olmasına rağmen şimdiden Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Katy Perry gibi ünlülerle makyaj işbirliği yapan James Charles kariyerine arkadaşlarına 10 dolara makyaj yaparak başladı.

2016 yılında ise Amerikan güzellik markası CoverGirl'ün ilk erkek modeli olan James Charles'ın ayrı kozmetik markası da bulunuyor. 19 yaşında büyük bir impartorluk kurma yolunda olan YouTuber'ın 13 milyon abonesi bulunuyor.

EMMA CHAMBERLAIN



Emma Chamberlain henüz 17 yaşında ve akranları arasında en iyi, en yaşıtlarına uygun içerik yapan YouTuber'lardan.

YouTube'ta 6.5 milyon aboneye sahip olmadan önce San Francisco'da mütevazi bir hayat yaşayan Emma 2018'de Forbes dergisinin En Çok Kazanan İnternet Ünlüleri arasında yer almış, röportajında "Maddi açıdan her zaman zorlandım. Sinemaya gidecek param yoktu. Tek isteğim severek izlediğim YouTuber'lar gibi olmaktı. Şimdi kendi paramı kazanmak muhteşem bir duygu" ifadesini kullandı. LIZA KOSHY



Eğlenceli şaka videoları ile meşhur olan YouTuber, camianın sansasyonel isimleri arasında geliyor. Forbes 2019'un 30 yaş altındaki 30 milyarder listesine giren Liza, 16 milyon abonesine sahip olmadan önce telefonu ile arabada komik videolar çekiyordu.

Çektiği şaka videolarıyla milyonların izlediği YouTuber şimdi de YouTube'ta 'Liza on Demand' adlı dizisine başlıyor. 23 yaşındaki yıldızın net geliri ise 4 milyon dolar. JOJO SIWA



Dans konusunda çok tutkulu olan Jojo Siwa YouTube kanalına başlamadan önce dans yarışmalarına katılan, iyi derece almak için canla başla çalışan bir genç kızdı ta ki Amerikan Lifetime kanalında reality şov yapmadan önce. Programın ardından YouTuber olan Jojo şu an Kim Kardashian'ın ilk çocuğu North West'in de bir numaralı idolü.