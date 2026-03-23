Youtube yorumlardan nişanlısını seçti! 24 saat içinde teklif ettiği şey...

YouTube’da tanıştığı Amerikalı sevgilisiyle yüz yüze geldikten sadece 24 saat sonra evlilik teklifi alan genç kadın, hızlı aşk hikayesiyle gündem oldu. Sosyal medyada ve arkadaş çevresinde eleştiri alan kadın, 2027 yılında sanal sevgilisiyle evlenmeyi düşünüyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de yaşayan 22 yaşındaki Dani Scott’un aşk hikayesi sosyal medyada gündem oldu. YouTube üzerinden tanıştığı Amerikalı Jake ile henüz yüz yüze bile gelmeden ilişkiye başlayan genç kadın, ilk buluşmadan sadece 24 saat sonra evlilik teklifi aldı.

YOUTUBE YORUMU HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İskoçya’nın Galashiels kentinde garson olarak çalışan Dani, eski nişanlısıyla düğüne haftalar kala ayrıldı. Ayrılıktan yaklaşık bir ay sonra ise YouTube’da paylaştığı videoya gelen bir yorum, hayatını tamamen değiştirdi. ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Jake ile bu yorum sayesinde tanışan Dani, kısa sürede yakınlaştıklarını söyledi.

YÜZ YÜZE GÖRMEDEN AŞIK OLDULAR

İkili, uzun süre telefonda konuşarak birbirlerini tanıdı. Henüz yüz yüze gelmeden bir hafta içinde sevgili olan çift, mesafeye rağmen ilişkilerini sürdürdü. Dani, Jake’in farklı bakış açısı ve karakterinden çok etkilendiğini dile getirdi.

4 BİN MİL YOL GİTTİ

Jake, Şubat 2026’da Dani’yi görmek için yaklaşık 4 bin mil yol kat ederek İskoçya’ya gitti. İlk kez yüz yüze gelen çiftin buluşması ise adeta masalları aratmadı. Jake, tanışmalarından sadece 24 saat sonra Dani’ye evlenme teklif etti. Genç kadın bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti.

“HAYATIMIN EN GÜZEL 12 GÜNÜYDÜ”

Jake’in İskoçya’da 12 gün kaldığını söyleyen Dani, bu süreci “hayatımın en güzel günleri” olarak tanımladı. Ancak bazı arkadaşlarının, kısa süre içinde çok az tanıdığı bir insanla yeniden nişanlanmasına eleştirel yaklaştığını da belirtti. Tüm eleştirilere rağmen mutlu olduğunu vurgulayan Dani, Jake ile 2027 yazında evlenmeyi planladıklarını ve ardından ABD’ye taşınacağını açıkladı.

