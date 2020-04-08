Youtuber Lele Pons, TikTok videosu için dans ederken ölümden döndü

Milyonlarca takipçisi olan 23 yaşındaki Youtuber Lele Pons, TikTok videosu çekerken ölümden döndü. Geçtiğimiz yıllarda kapatılan Vine isimli sosyal medya platformuyla meşhur olan genç kız, Youtube için aktif olarak içerik üretmekte. 16 milyondan fazla aboneye sahip olan Pons, zaman zaman şarkı söylerken zaman zaman da vlog içerikleriyle gündem oluyor. Pons dünden beri ise internette viral olan bir paylaşımıyla gündemde.

TAKİPÇİLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Dans videolarıyla tanınan Pons, son olarak dans ederken cam kapının üstüne 'uçtuğu' video ile gündeme geldi. Sadece 13 saniye olan videoda, yeni öğrendiği TikTok dans figürlerini sergilemeye çalışırken gördüğümüz Pons’u bir anda kapının üzerine devrilirken görüyoruz. Yaşanan kazada cam kapı, tuzla buz oluyor ve Pons, cam kırıklarıyla birlikte kendisini yerde buluyor. Genç kızın takipçilerinin bir kısmı videoyu izledikten sonra endişelendiklerini söyleyen paylaşımlarda bulundu.

Yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Pons, internetteki sayısız viral içeriklerden bir tanesinin daha altına imzasını atmış oldu. Dünden bu yana sadece Twitter'da yaklaşık 1 milyon kez izlenen video, 500'den fazla da yorum aldı.



