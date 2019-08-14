Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzeti ile çok beğeniliyor. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla bağrıbütün ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor. Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne yer muzu da diyor.

İlçenin geçim kaynağı olan ve bu yıl 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun hasadına da başlanıldı. Geçen yıllara göre ekim alanı daha da artırılan bağrıbütün kavunun kilosu ise 2 ile 4 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavununun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor.

Aydıncık ilçesinin simgesi haline gelen tadı ve farklı aroması ile bilinen bağrıbütün kavununun ilçe meydanındaki devasa heykeli ise dikkatleri çekiyor. Ayrıca bağrıbütün kavununun Aydıncık ilçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmesi için de belediye tarafından çalışmalar devam ediyor.

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