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Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.08.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan bağrıbütün kavununun hasadına başlandı.

Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzeti ile çok beğeniliyor. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla bağrıbütün ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor. Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne yer muzu da diyor.

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İlçenin geçim kaynağı olan ve bu yıl 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun hasadına da başlanıldı. Geçen yıllara göre ekim alanı daha da artırılan bağrıbütün kavunun kilosu ise 2 ile 4 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavununun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor.

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Aydıncık ilçesinin simgesi haline gelen tadı ve farklı aroması ile bilinen bağrıbütün kavununun ilçe meydanındaki devasa heykeli ise dikkatleri çekiyor. Ayrıca bağrıbütün kavununun Aydıncık ilçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmesi için de belediye tarafından çalışmalar devam ediyor.

TANITIM ARTTIKÇA TALEP DE ARTTI

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Geçen yıla oranla bağrıbütün kavununun ekim alanını artırdıklarını söyleyen çiftçilerden Seyit Karaca, "Daha önceleri kendi yiyeceğimiz kadar bağrıbütün ekiyorduk. Sonra belediyemizin çalışmalarından kaynaklanan yoğun talep artışı oldu. Bundan dolayı biz de artık ekim alanını 10 dönüme çıkardık. Eskiden kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. Sadece ilçe halkı tarafından biliniyordu. Tanıtım arttıkça da talepler de arttı. Biz de dönümlerimizi çoğalttık. Şimdilerde 15 dönüme kadar bağrıbütün ekmeye başladık. Tadı muza benziyor. Aroması muza benziyor. Muz kavun karışımı bir tadı var. İçi bütün çıktığı için ismine bağrı bütün denmiş. Çok yoğun bir talep var. Talep oldukça buraya gelen misafirler, bağrıbütün kavunundan istiyorlar. Biz de onların bu talebini karşılamaya çalışıyoruz. Kilosu 2.5 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Üretimi daha da artırmaya çalışıyoruz, köydeki üreticilerle elimizden geldiğince çalışıyoruz” dedi.

Son yıllarda bağrıbütün kavununun ekim alanının daha da yaygınlaştığını söyleyen Kezban Karaca ise, "Çiftçiler olarak biz de kazanmak istiyoruz. Daha önce çok az ekiyorduk, şimdi daha çok ekmeye başladık. 10 dönümden az ekmiyoruz. Taleplerde çok oluyor. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz. Ankara ve İstanbul gibi illerden de talepleri bekliyoruz. Satışlarımız çok iyi” şeklinde konuştu.

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bağrıbütün kavunu kavun çeşitleri yöresel yiyecekler

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