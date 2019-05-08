YEMEK

Yozgatlıların vazgeçilmezi oldu! İftara gelen misafirler için...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Fırında yemek kültürünün Ramazan ayı ile birlikte arttığı Yozgat’ta karışık tava, patlıcan kebabı, köfte ve güveç gibi özel siparişler kasapların yüzünü güldürüyor.

Yozgatlıların vazgeçilmezi oldu! İftara gelen misafirler için...

Ramazan ayı ile birlikte fırınlarda olduğu gibi kasaplarda da yoğunluk yaşanıyor. İftara davet edilen misafirlere ikram için kasaplarda hazırlatılan yemekler, fırınlarda iftar saatine hazır hale getiriliyor. Fırınlarda odun ateşinde pişirilen güveç, köfte, karışık tava, patlıcan ve soğan kebabı gibi yemekleri özenle hazırlayan kasaplar, hem et satışı yapıyor hem de vatandaşlara yemek konusunda yardımcı oluyor. Kasaplarda hazırlanan yemekler, Yozgatlının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Ramazan ayı boyunca vatandaşların kasaplarda hazırlatılan yemek türlerine daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Kasap Nuri Demir, “Güveç, tava, köfte-patates gibi özel siparişler Ramazan ayında daha çok rağbet görüyor. İş yoğunluğumuz diğer aylara göre Ramazan ayında daha çok oluyor. Ramazan’ın ilerleyen günlerinde işlerimizin daha da artacağını düşünüyorum. Vatandaşımız istediği yemeği söylüyor biz de hazırlayarak fırınlara veriyoruz. İftar saatinde yemeğimizi müşterilerimize teslim ediyoruz” dedi.

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