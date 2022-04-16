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Yozgat'ta bir kişi iş yerini ateşe verdi

16.04.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta bir kişi iş yerini ateşe verdi

Yozgat'ta iş yerini yaktıktan sonra bıçakla kendine zarar veren kişi polisin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.A. (33), Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki iş yerini ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinin kapısını kilitleyen R.A'nın dumandan zehirlenmemesi için polis camları ve kapıları kırdı.

Bıçakla kendine zarar veren ve gaz maskeleriyle içeri giren ekiplere bir süre direnen R.A, polis tarafından etkisiz hale getirilip hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri zarar gördü.

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Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
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Yatsı
20:50
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

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