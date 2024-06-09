YSK maratonu sona erdi! ÖSYM Başkanı: 'Hukuki süreç başlatıldı'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlanırken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan YKS sınav maratonu sona erdi.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Sınav sonrası ÖSYM Başkanı Ersoy, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır." açıklamasını yaptı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamasının devamında Ersoy şunları söyledi:

"Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





