Yücel Arzen kimdir, aslen nereli? İbo Show konuğu Yücel Arzen kaç yaşında ve evli mi?

İbo Show konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. 18 Mayıs İbo Show konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen bu hafta İbo Show konukları arasında yer alıyor. Peki Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında, nereli?

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

Başarılı piyanist ve müzisyen Yücel Arzen, 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.

Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çalmıştır.

150'ye yakın şarkı formundaki besteleri, Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan gibi isimler tarafından yorumlandı.

Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümlerini çıkarmıştır.

İBO SHOW KONUKLARINDAN HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan 'İstasyon Şefi, Eliyle' adlı albümün müziklerini besteledi. 2008 yılında Devrim Gürenç ile birlikte çıkardığı ‘Bir Aşk On Şarkı’ adlı albümde Yarim Yarim, İki Alyans ve Yalancı Bahar eserleri bulunuyor.

Alişan’ın seslendirdiği Ah Le Yar şarkısının söz ve müziği de Yücel Arzen’e aittir.

