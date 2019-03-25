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Yücel İldiz: Alperen Babacan Galatasaray'da oynayabilir!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, takımın genç yıldızı Alperen Babacan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Alperen Babacan'ın Galatasaray'a transferinin kendisini şaşırtmayacağını söyleyen İldiz, genç futbolcunun Galatasaray'da oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Yücel İldiz: Alperen Babacan Galatasaray'da oynayabilir!

Galatasaray transfer gündemine, bonservisi Akhisarspor'da bulunan ve şu anda Denizlispor'da forma giyen Alperen Babacan'ı aldı.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz'den Alperen Babacan hakkında flaş açıklama geldi. İldiz, "Alperen Babacan, Galatasaray'da oynayabilir. Alperen için Galatasaray'a transfer olursa şaşırmam" dedi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yücel İldiz, "Birçok oyuncumun transferiyle ilgili bana sorular geliyor. Bu durum da son derece normal.Bu transfer haberlerini gayet olumlu karşılıyorum. Alperen Babacan'ın transferiyle ilgili Fatih Terim ya da Galatasaray'dan herhangi biri beni aramadı. Ziya Alkurt'un transferi konusunda da Trabzonspor'dan arayan yok. Alperen Babacan'ın potansiyeli belli. Bence Alperen Galatasaray'da oynayabilir. Bu transfer gerçekleşirse şaşırmam" dedi.

Denizlispor'un şampiyonluk şansını da değerlendiren İldiz, "Çalışmalara devam ediyoruz. Çarşamba günü Göztepe'yle hazırlık maçı oynayacağız. Geçen hafta 'araya lider gidebilirsek bizim için iyi olur' demiştim o şekilde de oldu. Fikstür avantajına inanmıyorum. Oynamayan maçlar kazanılmamıştır. Biz Denizlispor olarak önümüze maç maç bakıyoruz" diye konuştu.

Alperen Babacan, Galatasaray altyapısından yetişen ve zaman zaman A takımda şans bulan Atalay Babacan'ın ağabeyi.

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