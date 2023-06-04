Yufka böreği olduğunu kimse anlamayacak! 5 dakikada hazır çıtır çıtır börek nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan börek, lezzetli olduğu kadar yapılışı da bir o kadar zahmetli bir yiyecektir. Her yerde yenilen böreğin tadı birbirine asla benzemez. Evde yapılan çıtır böreğin ise üstüne yoktur. Börek pişirirken birçok noktaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle ısırdığınızda üstü çıtırdayan içi ise yumuşacık olup ağızda dağılan börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre...

5 DAKİKADA HAZIR ÇITIR ÇITIR BÖREK NASIL YAPILIR?

Misafirlerinize en leziz börekleri tattırmak istiyorsanız ustaların sır gibi sakladığı börek tarifini denemelisiniz. Börek yapmak ne kadar uzun sürse de çok ufak püf noktalarla verdiğiniz emeğe değecek. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta böreğin hamurudur. Böreğinizin hamurunu kendiniz hazırlıyor ya da böreği hazır yufkadan yapıyorsanız farklı uygulamalarda bulunmalısınız.

MALZEMELER 2 adet hazır yufka

200 gram beyaz peynir

3-4 dal maydanoz(kıyılmış)

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kızartmak için:

500 ml. ayçiçek yağı(2,5 su bardağı)

TARİF Yufkaların uçlarını suyla yapıştırmanız yağda açılmamaları için önemlidir.

Böreklerin yağ çekmemesi için yağın düşük sıcaklıkta olmaması gerekli.

Bir kaseye peynir ve maydanozu alın. Karabiberi, tuzu da ekleyin ve güzelce karıştırın.

İki yufkayı üst üste koyun ve 3-4 parmak genişliğinde kesin.

Şeritlerden birinin ucuna peynirli karışımdan koyun ve üçgen şeklinde katlayın.

Bir sağa bir sola olacak şekilde üçgen görünümünde katlayın.

Uçlarının yapışması için biraz suyla yapıştırabilirsiniz.

Yağı tavaya alın ve ısıtın. Börekleri yağa bırakın.

Altın sarısı renk alana kadar çevirerek pişirin.

Afiyet olsun.





