Yufka böreği olduğunu kimse anlamayacak! 5 dakikada hazır çıtır çıtır börek nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan börek, lezzetli olduğu kadar yapılışı da bir o kadar zahmetli bir yiyecektir. Her yerde yenilen böreğin tadı birbirine asla benzemez. Evde yapılan çıtır böreğin ise üstüne yoktur. Börek pişirirken birçok noktaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle ısırdığınızda üstü çıtırdayan içi ise yumuşacık olup ağızda dağılan börek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre...
Misafirlerinize en leziz börekleri tattırmak istiyorsanız ustaların sır gibi sakladığı börek tarifini denemelisiniz. Börek yapmak ne kadar uzun sürse de çok ufak püf noktalarla verdiğiniz emeğe değecek. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta böreğin hamurudur. Böreğinizin hamurunu kendiniz hazırlıyor ya da böreği hazır yufkadan yapıyorsanız farklı uygulamalarda bulunmalısınız.