EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Yukarı zıt anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarı zıt anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelime birden fazla anlama ya da eş anlama sahip olabilir. Bunun sebebi Türkçe’nin dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip diller arasında yer almasıdır. Ancak bir kelimenin zıt anlamı genel olarak bir ya da birkaç tane olur. Bunun sebebi ise zıt anlamlıların daha dar bir kapsama sahip olmasıdır. Hatta dilimizdeki kelimelerin çok azının zıt anlamlı karşılığı vardır. Peki, yukarı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Yukarı zıt anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarı kelimesi, isim, sıfat ve zarf görevlerinde farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre yukarı kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Bu tanımlar doğrultusunda yukarı kelimesi aşama, sınıf, makam açısından ileri seviyede olan, üst kısım, yüksek, yetkili kişi ya da kuruluş, fevk gibi anlamlara karşılık gelir. Yukarı kelimesi atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça yer alan bir kelimedir. Ayrıca farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik kelimeler üretebilir. “Bayır yukarı”, “başyukarı”, “yukarı mahalle” bu birleşik kelimelere örnek olarak verilebilir.

Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalı zıt anlamlısı nedir?

Yukarı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Yukarı kelimesinin tanımına karşılık gelen bazı kelimeler aynı zamanda yukarı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri olarak cümle içinde yukarı yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak yukarı zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Yukarının zıt anlamlısı olan kelime:

  • Aşağı

Aşağı kelimesi, yukarının "Bir şeyin üst bölümü" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Yani bir şeyin alt bölümünü ifade etmek için yukarı kelimesinin zıt anlamı olan aşağı kelimesi kullanılabilir.

Taban zıt anlamlısı nedir? Taban zıt anlamlısı nedir?

Yukarının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını pekiştirmek ve hangi anlamlarında kullanıldığını tespit edebilmek için bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılanı o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Yukarı kelimesinin zıt anlamı olan aşağı kelimesiyle de örnek cümleler kurmak kelimeyi pekiştirmek için iyi bir yöntemdir. Yukarı zıt anlamlısı olan aşağı kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • O kadar zor bir durumun içindeyim ki aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsem bıyık!
  • Aşağı mahalleden bir çocuk vardı onunla mı evlenmiş?
  • Aşağı yukarı asgari ücrete yakın bir maaş alıyormuş.
  • Kendisinden daha aşağıda gördüğü insanlarla asla konuşmaz.
  • Aşağıdaki dolaptan iki tabak daha verir misin?
Eksi zıt anlamlısı nedir? Eksi zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
Üniversite sınavı 2023 başvuruları ne zaman? Üniversite sınavı 2023 başvuruları ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Özel zıt anlamlısı nedir?

Özel zıt anlamlısı nedir?

13 yıl aradan sonra uygulanacak

13 yıl aradan sonra uygulanacak

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.