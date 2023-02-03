Yukarı zıt anlamlısı nedir? Yukarı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarı kelimesi, isim, sıfat ve zarf görevlerinde farklı anlamlarda kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre yukarı kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Bu tanımlar doğrultusunda yukarı kelimesi aşama, sınıf, makam açısından ileri seviyede olan, üst kısım, yüksek, yetkili kişi ya da kuruluş, fevk gibi anlamlara karşılık gelir. Yukarı kelimesi atasözlerinde ve deyimlerde de sıkça yer alan bir kelimedir. Ayrıca farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik kelimeler üretebilir. “Bayır yukarı”, “başyukarı”, “yukarı mahalle” bu birleşik kelimelere örnek olarak verilebilir.

Yukarı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Yukarı kelimesinin tanımına karşılık gelen bazı kelimeler aynı zamanda yukarı kelimesinin eş anlamlı kelimeleri olarak cümle içinde yukarı yerine kullanılabilen kelimelerdir. Ancak yukarı zıt anlamlısı olan tek bir kelime vardır. Yukarının zıt anlamlısı olan kelime:

Aşağı

Aşağı kelimesi, yukarının "Bir şeyin üst bölümü" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Yani bir şeyin alt bölümünü ifade etmek için yukarı kelimesinin zıt anlamı olan aşağı kelimesi kullanılabilir.

Yukarının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bir kelimenin birden fazla anlamı bulunabilir. Bu sebeple kelimelerin anlamlarını pekiştirmek ve hangi anlamlarında kullanıldığını tespit edebilmek için bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında en sık kullanılanı o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Yukarı kelimesinin zıt anlamı olan aşağı kelimesiyle de örnek cümleler kurmak kelimeyi pekiştirmek için iyi bir yöntemdir. Yukarı zıt anlamlısı olan aşağı kelimesiyle ilgili örnek cümleler: