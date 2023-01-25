EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan sözcüklerin pek çoğunun zıt anlamlısı da mevcuttur. Ancak zıt anlam ile uzak anlamın ya da olumsuzluk ekinin karıştırılmaması gerekir. Çünkü zıt anlamlılar, iki sözcüğün birbirinin tam olarak karşıt anlamda kullanılmasını ifade eder. Pahalı sözcüğü de konuşma dilinde ve pek çok alanda kullanılır. Dolayısıyla bu sözcüğün zıt anlamlısı oldukça merak edilir. Peki, pahalı sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pahalı kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Aslen Farsça olan "paha" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Kelime kökenine bakıldığı zaman pahalı kelimesinin değeri, fiyatı yüksek olan şey olarak anlamlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre pahalı kelimesi ise "Fiyatı yüksek olan" anlamını karşılar. Sıfat olarak kullanılan pahalı kelimesi nesnelerin fiyatının yüksel olduğunu belirtir.

Siyah zıt anlamlısı nedir? Siyah zıt anlamlısı nedir?

Pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Her bir Türkçe sözcüğün zıt anlamlısı olmasa da bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlılık eş anlamlılık ya da çok anlamlılık gibi geniş bir kapsama sahip değildir. Bazı sözcüklerin zıt anlamlıları birden fazla olabilirken kimi sözcüklerin ise zıt anlamlısı yoktur. Sıfat olarak kullanılan pahalı kelimesinin zıt anlamı bulunur. Pahalının zıt anlamlısı olan kelimeyi bilmek için pahalının anlamı bilinmelidir. Fiyatı yüksek olan anlamında kullanılan pahalı zıt anlamlısı:

Özellikle bir eşyanın fiyatının nitelendirilmesinde kullanılan pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ucuz kelimesidir. Dolayısıyla pahalı sözcüğü fiyatı yüksek olan şeyleri ifade ederken zıt anlamlısı da fiyatı az olan şeyleri ifade eder. Yine ucuz sözcüğü da bir eşyanın fiyatının nitelendirilmesi amacıyla kullanılan sıfatlardan biridir.

Sık zıt anlamlısı nedir? Sık zıt anlamlısı nedir?

Pahalının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

TDK tarafından pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük "ucuz" olarak belirtilmiştir. Bu iki zıt anlamlı sözcük, genelde fiyatı yüksek olan bir şeyi nitelendirir. Günlük yaşamda belli başlı varlıkların ya da eşyaların fiyatları bu iki sıfat ile nitelendirilir. Pahalının karşıt anlamlısı olan ucuz sözcüğünün TDK'ye göre anlamının "pahası az olan, fiyatı yüksek olmayan ve düşük fiyatlı" şeklinde verilmiştir. Pahalının zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Enflasyona bağlı olarak pek çok ürüne zam yapılmasıyla birlikte neredeyse hiçbir ucuz şarküteri ürününün kalmaması yeniden gündeme geldi.
  • Bir mobilya takımının bu kadar ucuz olmasına şaşırdım açıkçası.
  • Kendime ucuz bir bluz ve kot satın aldığım için artan paramla yemek yemeye gittim.
  • Ucuz bir ev kiralamak günümüzde pek çok insanın umutsuzluğa kapıldığı konulardan biri olmaya başladı.
  • Birkaç sene önce kitapların ne kadar ucuz olduğunu hatırlayınca keşke önceden mitoloji kitabı seti alsaydım diyorum.
  • Pahalı olduğu için satın alamadığım mücevher setinin ucuz olan bir benzerini görünce gerçekten mutlu oldum.
Sıcak zıt anlamlısı nedir? Sıcak zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı!
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
pahalı ucuz zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

YÖKDİL başvuruları başladı! İşte 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzu...

YÖKDİL başvuruları başladı! İşte 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzu...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.