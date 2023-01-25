Pahalı zıt anlamlısı nedir? Pahalının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pahalı kelimesi Türkçeleştirilmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Aslen Farsça olan "paha" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Kelime kökenine bakıldığı zaman pahalı kelimesinin değeri, fiyatı yüksek olan şey olarak anlamlandırılır. Türk Dil Kurumuna göre pahalı kelimesi ise "Fiyatı yüksek olan" anlamını karşılar. Sıfat olarak kullanılan pahalı kelimesi nesnelerin fiyatının yüksel olduğunu belirtir.

Pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Her bir Türkçe sözcüğün zıt anlamlısı olmasa da bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlılık eş anlamlılık ya da çok anlamlılık gibi geniş bir kapsama sahip değildir. Bazı sözcüklerin zıt anlamlıları birden fazla olabilirken kimi sözcüklerin ise zıt anlamlısı yoktur. Sıfat olarak kullanılan pahalı kelimesinin zıt anlamı bulunur. Pahalının zıt anlamlısı olan kelimeyi bilmek için pahalının anlamı bilinmelidir. Fiyatı yüksek olan anlamında kullanılan pahalı zıt anlamlısı:

Özellikle bir eşyanın fiyatının nitelendirilmesinde kullanılan pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ucuz kelimesidir. Dolayısıyla pahalı sözcüğü fiyatı yüksek olan şeyleri ifade ederken zıt anlamlısı da fiyatı az olan şeyleri ifade eder. Yine ucuz sözcüğü da bir eşyanın fiyatının nitelendirilmesi amacıyla kullanılan sıfatlardan biridir.

Pahalının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

TDK tarafından pahalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük "ucuz" olarak belirtilmiştir. Bu iki zıt anlamlı sözcük, genelde fiyatı yüksek olan bir şeyi nitelendirir. Günlük yaşamda belli başlı varlıkların ya da eşyaların fiyatları bu iki sıfat ile nitelendirilir. Pahalının karşıt anlamlısı olan ucuz sözcüğünün TDK'ye göre anlamının "pahası az olan, fiyatı yüksek olmayan ve düşük fiyatlı" şeklinde verilmiştir. Pahalının zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: