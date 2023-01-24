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Taban zıt anlamlısı nedir? Tabanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.01.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dil olduğu için birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi vardır. Ancak aynı durum zıt anlamlılar için geçerli değildir. Daha dar bir kapsam alanına olan zıt anlamlılar yine daha keskin çizgilere sahiptir. Örneğin genellikle nitelik ve nicelik belirten, sıfat ve zarf türündeki kelimelerin zıt anlamı bulunur. Taban kelimesi de zıt anlamlısı olan sözcüklerdendir. Ancak bazı durumlarda isim türündeki kelimelerin de zıddı olabilir. Peki, taban kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Taban zıt anlamlısı nedir? Tabanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Taban kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Türkçe kökenli olan taban kelimesi ayağın yere basan alt yüzü olarak ifade edilse de taban kelimesi sesteş bir ifadedir. Ekseriyetle kullanılan taban kelimesi Türkçe kökenlidir ve ayağın alt yüzü olarak sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Genel olarak bir şeyin alt kısmı anlamlarında kullanılır.

Bir diğer taban kelimesi de Arapça kökenlidir ve "tab" kelimesinden türetilmiştir. Buna göre taban kelimesi de "huy bakımından" ve "yaratılıştan" gibi anlamlarda kullanılsa da bu eskimiş bir ifadedir. Bazı kelimeler Atasözü ve deyimlerde de sıklıkla kullanılır. Atasözü ve deyim kullanımına sık rastlanan kelimelerden biri de taban sözcüğüdür. "Tabana kuvvet", "tabanları yağlamak", "taban tabana" gibi deyimler günlük yaşamda sık kullandığımız cümlelerdir.

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Taban kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe oldukça zengin kelime dağarcığına sahip bir dildir. Kelimelerin eş anlamlıları olduğu gibi karşıt durumunu ifade eden zıt anlamlı kelimeleri de vardır. Taban zıt anlamlısı olan kelimelerden biridir. Üzeri kapalı olan bir mekânın yerdeki zeminini anlatmak üzere kullanılan taban zıt anlamlısı bulunur. Taban kelimesinin zıt anlamı tabanın "Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü" anlamına yöneliktir. Bu bağlamda tabanın zıt anlamlısı:

  • Tavan

Tavan, üzeri kapalı olan bir mekanın en üst kısmını ifade eder. Taban kelimesinin zıt anlamı tam olarak karşıt durumu ifade etmek için kullanılır.

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Tabanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını daha iyi anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemek gerekir. Taban kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük de cümle içinde kullanımı ile çok daha iyi anlaşılır. Genelde üzeri kapalı olan bir mekanının yerdeki zeminini tarif etmek üzere kullanılan tabanın zıt anlamlısı tavan sözcüğüdür. Tavan ise üzeri kapalı olan bir mekanın en üstünde bulunan zemini anlatan bir kelimedir. Atasözleri ve deyimlerde de sık karşımıza çıkan taban kelimesi, tavan zıt anlamlısı ile aynı cümle içinde kullanılabilir. Tabanın zıt anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Ev bodrum katı olduğu için tabanından soğuk alıyor.
  • Dolap ölçüsünü almak için taban ve tavan arasındaki mesafeyi ölçmek gerekir.
  • Ayakkabımın tabanı yürürken birden çıktı.
  • Tavan arasında çocukluğuma dair birçok anı saklıyorum.
  • Evin tavanı diğer evlere göre çok yüksek.
Eski zıt anlamlısı nedir? Eski zıt anlamlısı nedir?

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