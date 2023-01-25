Eksi zıt anlamlısı nedir? Eksi kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe bir kelime olan eksi kelimesi, isim ve sıfat görevlerinde kullanılabilirken mecaz anlama da sahip bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre eksi kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Mecaz olarak kullanıldığında "eksiklik" anlamını karşılar. Diğer tanımlarına göre ise sıfat türünde matematik alanında kullanılır ve sıfırdan küçük olan, önünde eksi işareti bulunan sayıları ifade eder. İsim türünde de yine matematik alanında “çıkarma işleminde kullanılan işaretin adı” olarak tanımlanır.

Eksi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Eksi kelimesi farklı tanımlarına göre çeşitli eş anlamlı kelimelere sahiptir. Eksi zıt anlamlısı olarak kullanılabilen yalnızca bir kelime vardır. Eksi kelimesinin zıt anlamı olan kelime yine matematik terimi olarak kullanılır ve sıfırdan büyük anlamını taşır. Sıfırın zıt anlamlısı olan kelime:

Artı

Artı kelimesi sıfırdan büyük, pozitif, önünde artı işareti bulunan sayı anlamlarını karşılar. Ancak sıfır zıt anlamlısı olarak artı kelimesini kullanılacaksa matematiksel işlem karşılığı olarak kullanılmamalıdır. Çıkarma işlemi anlamında kullanılan "eksi" ile toplama işlemi anlamında kullanılan "artı" zıt anlamlı değildir. Ancak sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük sayıları ifade ederken kullanılan eksi ve artı kelimesi zıt anlamlıdır.

Eksinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde kullanılmak istenen anlamlarına göre eksi kelimesinin zıt anlamı olarak artı kelimesi yer alabilir. Eksinin zıt anlamlısı olan kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler: