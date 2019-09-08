Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Tiago Lopes, Konyaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Yukatel Denizlispor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartı adil bulmadığını aktarırken, "Pozisyonda hakem Suat Arslanboğa yanlış karar verdi. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum. Çok çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SACKEY: BAŞARILI GİDİŞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ

Yeşil-siyahlı oyuncu Isaac Sackey, kaliteli bir ekibe geldiğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini anlattı.

Sezona iyi başlayan bir takım olduklarına dikkati çeken Sackey, "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. Süper Lig'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.