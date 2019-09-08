SPOR

Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor'un futbolcuları Tiago Lopes, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich, 4. haftadaki Konyaspor maçıyla başarılı sonuçlar almaya devam etmek istediklerini söyledi.

Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan oyunculardan Tiago Lopes, Konyaspor maçını kazanarak ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Yukatel Denizlispor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Lopes, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartı adil bulmadığını aktarırken, "Pozisyonda hakem Suat Arslanboğa yanlış karar verdi. Kasıtlı bir hareketim yoktu. Penaltı verilmesi hataydı. Hakemin daha önce böyle bir penaltı verdiğini zannetmiyorum. Çok çalışarak evimizdeki maçta gülen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SACKEY: BAŞARILI GİDİŞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ
Yeşil-siyahlı oyuncu Isaac Sackey, kaliteli bir ekibe geldiğini ve takımın başarısı için elinden geleni yapmak istediğini anlattı.

Sezona iyi başlayan bir takım olduklarına dikkati çeken Sackey, "Başarılı gidişimizi sürdürmeliyiz. Takımın başarısı için çok çalışacağım. Süper Lig'de oynamak büyük bir keyif. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Transferimde yardımcı olan yönetici ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BERGDICH: TAKIMIN BAŞARISI BENİM İÇİN ÖN PLANDA
Yukatel Denizlisporlu futbolcu Zakarya Bergdich, sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Takımın başarısı benim için ön planda" şeklinde konuştu.

Milli maç arasında daha çok çalıştıklarını ve en iyi şekilde tekrar lige başlamak istediklerini aktaran Bergdich, "Göztepe maçında çizgiden gol çıkarmayı başardım. Çok hızlı bir pozisyondu. Hızlı müdahale ederek golü önlemeye çalıştım. Önemli olan da pozisyonun gol olmamasıydı. O yüzden Göztepe maçından 1 puanla döndüğümüz için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Yeşil-siyahlı ekip, ligin 4. haftasında Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli olduGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Ne Antalya, ne AlanyaNe Antalya, ne Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor konyaspor Tiago Lopes Isaac Sackey Zakarya Bergdich

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Arda'dan Volkan paylaşımı

Arda'dan Volkan paylaşımı

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Lorelei'dan İstanbul paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yukatel Denizlispor'da gözler Konyaspor maçında

Denizli'de gözler Konya maçında

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Antalyaspor 0 - 0 Alanyaspor

Ne Antalya, ne Alanya

Yücel İldiz: Çok zor bir maç oynayacağız

'Çok zor bir maç oynayacağız'

TFF'den 19:05 açıklaması

TFF'den 19:05 açıklaması

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor'da Konyaspor mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.