Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşil siyahlı kulüp, Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.'' ifadelerini kullandı.
Rodallega geçen sezon Denizlispor formasıyla 31 maça çıkıp 6 gol attı, bir de asist yaptı.
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