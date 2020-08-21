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Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 21.08.2020 21:39 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı

Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil siyahlı kulüp, Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.'' ifadelerini kullandı.

Rodallega geçen sezon Denizlispor formasıyla 31 maça çıkıp 6 gol attı, bir de asist yaptı.

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