Yukatel Denizlispor, Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yeniledi!

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil siyahlı kulüp, Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.'' ifadelerini kullandı.

Rodallega geçen sezon Denizlispor formasıyla 31 maça çıkıp 6 gol attı, bir de asist yaptı.

