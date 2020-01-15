Yukatel Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" görüşlerine yer verdi.
Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın Trabzonspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe transfer olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.
(AA)
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