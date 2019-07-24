SPOR

Yukatel Denizlispor Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Akhisarspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekibin anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Yukatel Denizlispor Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen törende konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, hedeflerinin Süper Lig'de ilk 5 olduğunu belirtti.

İç transfer de dahil 12 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını, kadroya 5 oyuncu daha katmayı planladıklarını aktaran Çetin, "Yeni transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öte yandan Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ile diğer gazetecilerin bayramını kutladı.


PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Denizlispor'dan çifte transfer atağıDenizlispor'dan çifte transfer atağı
Ne Alanya, ne AntalyaNe Alanya, ne Antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor zeki yavru

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Real Madrid'de Asensio şoku!

Real Madrid'de Asensio şoku!

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

Real Madrid'den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi

İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan'dan göbek açıklaması

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yukatel Denizlispor Zeki Yavru ile bir yıllık sözleşme imzaladı

Ve Zeki Yavru imzayı attı

Denizlispor'dan Zeki Yavru ve Abel Hernandez atağı

Denizlispor'dan çifte transfer atağı

Alanyaspor 0 - 0 Antalyaspor

Ne Alanya, ne Antalya

Yücel İldiz: Galatasaray maçını düşünmüyoruz

'G.Saray maçını düşünmüyoruz'

Beşiktaş 7 - 1 Kocaelispor

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Adil Sani Konukoğlu: Fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz

''Fark yaratacak oyuncularla görüşüyoruz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.