Yüksek besin değerine sahip: Ayrık otunun faydaları nelerdir?

Ayrık otu diğer bitkilere ve ağaçlara zarar vermesi sebebiyle bitki yetiştiriciler tarafından pek istenmeyen bir bitki türüdür ve üreticiler tarafından genellikle temizlenir. Fakat esasında ayrık otu, içinde bulundurduğu bileşenler ile yıllardır şifa niyetine kullanılan bir bitki çeşididir. Vücuttaki ağrılardan cilt lekelerine kadar birçok hastalığa karşı doğal bir çözüm sunar.

Ayrık Otu Nedir?

Ayrık otunu daha yakından tanımaya önce “Ayrık otu nedir?” sorusuyla başlayalım. Ayrık otu buğdaygillerden olan yabani bir yapısı bulunan bitki çeşididir. Mekke ayrığı olarak da bilinen bu bitki kendisine verimli bir alan bulduğu zaman yaklaşık olarak 1 metre çapında uzama özelliğine sahiptir. Ülkemizde yaklaşık yirmi farklı türü yetişen ayrık otu, ilkbahar ve sonbahar aylarında toplanır. Daha sonra kurutma işlemi gerçekleşir. Kurutma işleminde bitkinin kök kısmı kullanılır. Bu bitkinin faydası sarımtırak renkte olan kökünde bulunur.

Ayrık Otu Temizliği

Yabani bir ot türü olan ayrık otu, kısa sürede çoğalıp, geniş alanlara yayılabilen bir ottur. Bu ot bahçedeki diğer bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Meyve ağaçları için de tehdit oluşturur. Özellikle yeni dikilmiş fidanların gelişimini engelleyebilir, hatta kurumalarına bile neden olabilir. Çoğu üretici bahçedeki diğer mahsullere zarar verdiği için ayrık otunu sevmez ve mümkün olan en kısa sürede kurtulmaya çalışır. Bu yüzden bahçe ile ilgilenen kişilerin en sık merak ettiği sorulardan biri “Ayrık otu nasıl temizlenir?” olmuştur. Özveri ve sabır gerektiren bu işlem sanıldığı kadar zor değildir. Ayrık otu temizliği için birçok yöntem bulunur. Bunlardan ilki el ile temizlemektir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta ayrık otunu köküyle birlikte sökmektir. Sadece yaprakları kesilerek topraktan ayrık otunu tamamen ayrıştırmak mümkün değildir. Çünkü yaprakları kesildiği yerden büyümeye devam edecektir. Bir diğer yöntem ise ilaçla temizlemedir. Bu yöntemde ilaç seçimi aşamasında çok dikkatli olunmalıdır. Zira kullanılacak ilaçlar bahçedeki diğer bitkilere zarar verebilir. Bir diğer önemli nokta ise bu ilacın sadece ayrık otunun bulunduğu kısma uygulanması gerektiğidir.