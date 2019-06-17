Yüksek fruktozlu mısır şurubu diğer şekerlerden daha mı tehlikeli? Prof. Dr. Alper Çelik, bu konuda önemli bilgiler verdi: Obezite, diyabet, metabolik düzensizlik



“Yüksek fruktozlu mısır şurubunun diğer şekerlerden daha tehlikeli olup olmadığıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak mevcut araştırmalara göre, yüksek fruktozlu mısır şurubunun tüketimi ile obezite, metabolik düzensizlik ve benzer sağlık sorunları arasında bir bağlantı bulunuyor. 2017’de fareler üzerinde yapılan çalışmaya göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi açlık glikozunu artırırken farelerin vücuttan glikozu temizleme kabiliyetini azaltmaktadır. 2012’de 43 ülkede yapılan analize göre, yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanımının olduğu bölgelerde diyabet oranları yüzde 20 daha yüksek çıkmıştır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, diğer ilave şekerlerde olduğu gibi, şeker hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabiliyor. Hangi gıdalar yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir? Yüksek fruktozlu mısır şurubu ile ilgili sorun, bu maddenin yaygınlığıdır. Bu bileşenin bulunduğu en yaygın gıdalar şunlardır:

Gazlı içecekler: Neredeyse tüm gazlı içecekler ciddi miktarlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Şekerli tada sahip meyve suları: Bazı meyve suları - çocuklara yönelik meyve suları dahil- yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. İşlenmiş tatlılar: Şeker, paketlenmiş kurabiyeler, kekler ve diğer tatlılar da dahil olmak üzere paketlenmiş tatlılar genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Paketlenmiş meyveler: Bazı elma püresi, kızılcık sosu, kurutulmuş meyve atıştırmalıkları ve diğer meyve bazlı atıştırmalıklar tatlandırıcı olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Krakerler: Bazı krakerler, karışık çerezler ve diğer çerez benzeri ürünlerde tatlılığı arttırmak için yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır. Çeşniler ve salata sosları: Pek çok çeşnide, ketçap gibi tuzlu olanlar bile, tatlandırıcı olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılır. Bu yüzden salata sosu, ketçap, barbekü sosu ve diğer çeşnileri alırken etiketlerini kontrol edin. Hazır yiyecekler: Pek çok hazır ve paketlenmiş yiyecek - pizzalar dahil - yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir.