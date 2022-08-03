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Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç filmi nerede, ne zaman çekildi?

03.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Güç yabancı sinema filmi bu akşam 23:00'te Star TV ekranlarına gelecek. Matthew Charles Santoro'nun yönettiği, sık sık ekranlara gelen bilim kurgu filmi Yüksek Güç konusu ile dikkat çekiyor. Peki Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Yüksek Güç filmi hakkında merak edilenler...

Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç filmi nerede, ne zaman çekildi?

Yüksek Güç orijinal adıyla Higher Power bilim kurgu filmi ABD'de yayınlandı. Vizyona girdiği günden bu zamana kadar ilgiyle ve sevilerek izlenen film, bu akşam film severlerle buluşacak. Yüksek Güç filmi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İşte Yüksek Güç filmi ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

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YÜKSEK GÜÇ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimleri tamamlanan Yüksek Güç filmi 11 Mayıs 2018'de vizyona girdi.

YÜKSEK GÜÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya risk altında ve onu kurtarmak bir adama kaldı. Çılgın bir bilim adamı, dünyayı kurtaracak birini bulmak için dünya nüfusunun DNA'sını incelemek zorundadır. İhtiyaç duyulan kahraman, öfke sorunu olan Joe adında eski bir alkolik.

Joe kendini çılgın bilim adamının elinde buluyor. Bilim adamının Joe üzerinde yaptığı deneysel çalışma, onu dünyayı kurtarabilecek ya da yok edebilecek bir tür elektromanyetik güçle donatıyor.

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YÜKSEK GÜÇ OYUNCULARI KİMLER?

Ron Eldard
Jordan Hinson
Austin Stowell
Colm Feore
Jade Tailor
Winston James Francis

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