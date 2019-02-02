Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

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HABER  | 02.02.2019 01:24 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıksız yağan kar yağışın ardında ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken yüksek kesimlerde 5 metreyi geçti. İş makinelerinin boyunu aşan kar kalınlığı ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüksek kesimlerde 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler zorluk çekmesine rağmen kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

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Çalışmalar esnasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler ilçenin tüm köylerine ulaşmak için uğraşıyor.

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Kar kalınlığının kar küreme araçları ve iş makinelerinin boyunu geçmiş olması ise ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.

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(İHA)

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Hakkari Yüksekova kar yağışı kar

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