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Yüksel Yıldırım: “Galatasaray maçına galibiyet için çıkacağız, Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 10:10
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Pazar günü de Rams Park’ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın” dedi.

Yüksel Yıldırım: “Galatasaray maçına galibiyet için çıkacağız, Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın”

Galatasaray maçı öncesi ’sessiz kalmakla’ suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap vererek, “Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park’ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNDA KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI”

Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" şeklinde konuştu.

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Yüksel Yıldırım fenerbahçe galatasaray
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