Yükselişi önlenemeyen pornografi

Pornografi eskiden insanların sinemada izlediği, dergilerden okuduğu, gizlice yaptıkları eylemlerdi. Şimdi ise tüm toplum sanal alemde pornografiye maruz kalıyor. Artık utanılacak veya saklanacak bir şey olmaktan çıktı, pornografik görüntüler otobüslerde ve trenlerde bile kamuoyunda açıkça görülüyor ve büyüyen varlığı toplumumuz için korkunç sonuçlar doğuruyor. Çevrimiçi ve mobil teknolojiyle beslenen pornoda son yıllarda olağanüstü bir patlama olmuştur. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, İngilttere'de erkeklerin yüzde 70'i ve kadınların yüzde 30 - 40'ı pornografik videoları yılda en az bir kez görüntülüyor, erkeklerin yüzde 13'ü haftada iki veya üç kez porno izliyor. 2016 yılında, web sitesi Pornhub'un raporlarına göre, günde 64 milyon ziyaretçiye sahip olduğunu ve videolarının 92 milyar kez izlendiğini ortaya koydu. Bu, gezegendeki her insan için ortalama 12,5 video düştüğünü anlamına geliyor. Böyle bir popülerlik göz önüne alındığında, online porno sektörünün küresel olarak 11,5 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Elbette, açık, modern, liberal bir toplumda, pornografi ne yasaklanmış ne de yasa dışı olmalıdır. Gerçekten de, bu tür imgeler, ilk mağara resimlerinin ve ilkel heykellerin gösterdiği gibi, insanlığın başlangıcından beri hep var olmuştur. Victorialılar, 1860'larda kazıldığı zaman Pompei'nin kalıntılarındaki açık cinsel tasvirleri keşfettiklerinde şok oldular. Ancak bu, şu anda İngiltere’ye yayılan giderek artan şiddet ve aşağılayıcı porno karşısında pasif kalmamız gerektiği anlamına gelmiyor. İngiltere eski Bakanı Maria Miller'ın başkanlığında, Kadın ve Eşitlik Komisyonu Seçim Komitesi, pornografinin sigara veya pervasız sürüş gibi ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini iddia eden bir rapor yayınladı. Komisyonun, kadınlarda bozulma ve tacizde oynadığı role işaret eden Komite, özellikle ulaşım başta olmak üzere kamusal alanlarda kullanılabilirliği konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesini istedi. Mevcut çevrimiçi kontrol eksikliği, olgunlaşmamış gençleri korumaları gereken filmlerin yaş sınırı gibi yasaların alay konusu olmasını sağlıyor. Web'de böyle bir sansür yok, bu yüzden porno videolarına çocuklar da kolayca erişilebilir.