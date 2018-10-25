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Yükselişi önlenemeyen pornografi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
TARTIŞMALI KONULAR  | 25.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tüm dünyada kişi başına düşen video sayısı 12,5 oldu ve internetin bu yayılma hızıyla birlikte pornografi artık insanların özeli olmaktan çıktı.

Yükselişi önlenemeyen pornografi

Pornografi eskiden insanların sinemada izlediği, dergilerden okuduğu, gizlice yaptıkları eylemlerdi. Şimdi ise tüm toplum sanal alemde pornografiye maruz kalıyor. Artık utanılacak veya saklanacak bir şey olmaktan çıktı, pornografik görüntüler otobüslerde ve trenlerde bile kamuoyunda açıkça görülüyor ve büyüyen varlığı toplumumuz için korkunç sonuçlar doğuruyor. Çevrimiçi ve mobil teknolojiyle beslenen pornoda son yıllarda olağanüstü bir patlama olmuştur.

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Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, İngilttere'de erkeklerin yüzde 70'i ve kadınların yüzde 30 - 40'ı pornografik videoları yılda en az bir kez görüntülüyor, erkeklerin yüzde 13'ü haftada iki veya üç kez porno izliyor. 2016 yılında, web sitesi Pornhub'un raporlarına göre, günde 64 milyon ziyaretçiye sahip olduğunu ve videolarının 92 milyar kez izlendiğini ortaya koydu. Bu, gezegendeki her insan için ortalama 12,5 video düştüğünü anlamına geliyor. Böyle bir popülerlik göz önüne alındığında, online porno sektörünün küresel olarak 11,5 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilmektedir.

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Elbette, açık, modern, liberal bir toplumda, pornografi ne yasaklanmış ne de yasa dışı olmalıdır. Gerçekten de, bu tür imgeler, ilk mağara resimlerinin ve ilkel heykellerin gösterdiği gibi, insanlığın başlangıcından beri hep var olmuştur. Victorialılar, 1860'larda kazıldığı zaman Pompei'nin kalıntılarındaki açık cinsel tasvirleri keşfettiklerinde şok oldular. Ancak bu, şu anda İngiltere’ye yayılan giderek artan şiddet ve aşağılayıcı porno karşısında pasif kalmamız gerektiği anlamına gelmiyor.

İngiltere eski Bakanı Maria Miller'ın başkanlığında, Kadın ve Eşitlik Komisyonu Seçim Komitesi, pornografinin sigara veya pervasız sürüş gibi ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini iddia eden bir rapor yayınladı. Komisyonun, kadınlarda bozulma ve tacizde oynadığı role işaret eden Komite, özellikle ulaşım başta olmak üzere kamusal alanlarda kullanılabilirliği konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesini istedi.

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Mevcut çevrimiçi kontrol eksikliği, olgunlaşmamış gençleri korumaları gereken filmlerin yaş sınırı gibi yasaların alay konusu olmasını sağlıyor. Web'de böyle bir sansür yok, bu yüzden porno videolarına çocuklar da kolayca erişilebilir.

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Şok edici bir şekilde, bir çocuğun pornografiyi ilk gördüğünde ortalama yaşı sadece 11'dir. Bu tür bulguları bu kadar endişe verici yapan şey, pornografinin, gerçek yakınlığın kaybolduğu ve anlık fiziksel tatminin önemli olduğu, boş ve mekanik bir cinsiyet görüşüne yol açmasıdır. Her yerde bulunan porno dünyasında, saçma fantaziler, bencil beklentiler ve romantik değişimin yokluğu, modern ilişkilerin sürdürülmesinin bu kadar zor hale gelmesinin ve akıl sağlığı sorunlarının yükselmesinin ana nedenidir.

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Her şey cinsellik olarak görünmeye başlıyor, kadınlar nesnelleştiriliyor, görünümlerinin dışında her şey anlamsızlaşıyor. Erkeklerin bakışlarının farkında olan birçok kadın, artık pornografik kalıplaşmalarla boğuşmak zorunda kalıyor.

 


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kadın cinsel

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