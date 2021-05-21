Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Kutlu Bike kimdir, ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu Yulduz Radjabova güzelliğinin yanı sıra yer aldığı dizi ile dikkatleri üzerine toplamayı becerdi. Canlandırdığı tarihi karakter Kutlu Bike ise Bozkır Aslanı Celaleddin’in, Cengiz Han’ın otağından kaçırdığı kadın olarak biliniyor…

YULDUZ RADJABOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde Emre Kıvılcım ile başrolü paylaşan Yulduz Radjabova, 1987 doğumlu Özbekistan’da doğdu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu olan Yulduz Radjabova, 2013 yılından itibaren Özbekistan’da birçok film ve dizide rol aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Radjabova, aynı zamanda dünyayı gezmeyi ve fotoğraf çektirmeyi seviyor.

Yulduz Radjabova’nın evli olup olmadığına ilişkin bir bilgi mevcut değil.

İşte, Yulduz Radjabova’nın resmi Instagram hesabı

https://www.instagram.com/yulduz_radjabova_official/?hl=tr

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Khazon (Sinema Filmi 2013)

Virus (Dizi Film 2016)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Maqsad (Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)