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'Yumurta çocuk'tan flaş karar! Toplanan paraları bağışlayacak!

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 19.03.2019 02:20 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'nin, kendisi için toplanan yardım paralarının büyük kısmını Christchurch'daki terör saldırısı mağdurlarına bağışlayacağı bildirildi.

'Yumurta çocuk'tan flaş karar! Toplanan paraları bağışlayacak!

New Zealand Herald gazetesinin haberinde, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'in, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly için "GoFundMe" isimli yardım sitesi üzerinden "hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması" amacıyla bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Haberde, kampanyayı başlatan kişinin irtibata geçtiği "Yumurta Çocuk" lakabı verilen Connolly'nin paranın çoğunu, Christchurch'deki terör saldırılarının mağdurlarına göndermeye "kararlı olduğunu" söylediği aktarıldı.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan paranın 42 bin dolara yaklaştığı kaydedildi.

Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı 17 yaşındaki Will Connolly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir ve terörün dini yoktur. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'egg boy (Yumurta Çocuk)' ismini verdiğinizi duydum."

Connolly'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Farklı ülkelerden çok sayıda kişi, Connolly'nin paylaşımına "Teşekkürler kral", "Süper kahraman", "Teşekkürler Will, sen bütün Avustralyalıları temsil ettin." şeklinde yorumlar yaptı.

Connolly, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti. Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
avustralya Will Connolly Christchurch terör saldırısı

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