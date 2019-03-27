Yumurta hakkında bu gerçekleri biliyor musunuz?

Mutfakların vazgeçilmez gıdası olan yumurta, erişilebilir en ucuz protein kaynağıdır. İçerdiği yüksek orandaki protein sayesinde kas ve kemik gelişiminde ciddi rol oynar. Kolik maddesi sayesinde ise hafıza kaybının önüne geçer. Diyetlerin de vazgeçilmez besinidir çünkü hem kalorisi düşüktür hem de tok tutma özelliği vardır. Kahvaltıda, yemekte, hamur işlerinde kullandığımız yumurta hakkında sizlerle oldukça değerli basit ve etkili olan detaylar paylaşacağız...

Yumurtayı haşlarken 10 dakikadan fazla ocakta tutmamalısınız. 10 dakikan fazla pişen yumurta demir minerallerini kaybeder.

Sahanda yumurta pişirdiğinizde, tabağa aktarırken sarısının patlamaması için yağına çok az bir miktar sirke ve tuz eklemelisiniz.

Yumurtayı haşlamadan önce geniş olan yüzeylerine toplu iğne yardımıyla minik bir delik açarsanız, çatlamadan haşlanmalarını sağlarsanız.

Yumurtanın çatlamaması için ikinci bir yöntem ise; yumurta haşlama suyunun içine bir tatlı kaşığı sirke koyun. Bu şekilde çatlamasını engellemiş olursunuz.