YEMEK

Yumurta hakkında bu gerçekleri biliyor musunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Kalori değeri düşük, besin değeri ise bir o kadar yüksek olan yumurta hakkında bu minik ama oldukça etkili ipucundan yararlanmak ister misiniz? O zaman sizi şöyle alalım...

Yumurta hakkında bu gerçekleri biliyor musunuz?

Mutfakların vazgeçilmez gıdası olan yumurta, erişilebilir en ucuz protein kaynağıdır. İçerdiği yüksek orandaki protein sayesinde kas ve kemik gelişiminde ciddi rol oynar. Kolik maddesi sayesinde ise hafıza kaybının önüne geçer. Diyetlerin de vazgeçilmez besinidir çünkü hem kalorisi düşüktür hem de tok tutma özelliği vardır. Kahvaltıda, yemekte, hamur işlerinde kullandığımız yumurta hakkında sizlerle oldukça değerli basit ve etkili olan detaylar paylaşacağız...

iStock-520889612 (7)

Yumurtayı haşlarken 10 dakikadan fazla ocakta tutmamalısınız. 10 dakikan fazla pişen yumurta demir minerallerini kaybeder.

Sahanda yumurta pişirdiğinizde, tabağa aktarırken sarısının patlamaması için yağına çok az bir miktar sirke ve tuz eklemelisiniz.

Yumurtayı haşlamadan önce geniş olan yüzeylerine toplu iğne yardımıyla minik bir delik açarsanız, çatlamadan haşlanmalarını sağlarsanız.

iStock-929087822

Yumurtanın çatlamaması için ikinci bir yöntem ise; yumurta haşlama suyunun içine bir tatlı kaşığı sirke koyun. Bu şekilde çatlamasını engellemiş olursunuz.

Yumurtaları haşladıktan sonra kesmekte zorlanıyorsanız, sıcak suya batırılmış bıçak yardımıyla kesin. Böylelikle yumurtayı dağılmadan kesebilirsiniz.

iStock-185310241

Kırdığınız yumurtanın beyazını kullanmayıp saklamak isterseniz bunun için beyazının üzerine az bir miktar soğuk su ekleyin. Çok daha sağlıklı bir şekilde saklayabilirsiniz.

Çatlak yumurtaları haşlamak için alimünyum folyoya sarın ve bu şekilde haşlayın.

iStock-601123246

Yumurtayı kırdığınızda içine kabuğunu düşürdüyseniz parmağınızın ucunu ıslatın ve kabuğa dokunun. Diğer bir yöntem ise düşen kabuktan daha büyük bir parça koparın. Büyük parçayla rahat bir şekilde kabuğu çekebilirsiniz.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyorKilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor
Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurtanın bilgileri mutfak ipuçları

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Doğru yapıldığı takdirde bakın ne işe yarıyor

Doğru yapıldığı takdirde bakın ne işe yarıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!

Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Kanser olmamak için bu 3 önemli kurala dikkat!

Kanser olmamak için bu 3 önemli kurala dikkat!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş taşlarından kurtulmanızı sağlayan 3 farklı yöntem

Diş taşlarından kurtulmanızı sağlayan 3 farklı yöntem

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Onkologların asla tüketmediği ve tüketmemizi önermediği besinler

Kanser uzmanları asla bu yiyecekleri yemiyor!

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Bir türlü zayıflayamıyorum diyenler için: Bir haftada karın yağlarını eriten kür

Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi

Kanser olmamak için bu 3 önemli kurala dikkat!

Hiçbirinin farkında değiliz! İşte renklerin iştahımız üzerine etkileri

Mutfağınızda neden kırmızı renk kullanmamalısınız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.