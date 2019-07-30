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Yumurta hakkında kimsenin bilmediği 6 bilgi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Mutfağın olmazsa olmaz gıdası yumurta hakkında bu bilgiler ezber bozmaya geliyor!

Yumurta hakkında kimsenin bilmediği 6 bilgi

Bazı bilgiler kulaktan kulağa yayılır ve doğruluğu sorgulanmadan kabul edilir. Yemeklerin demirbaşı yumurta da o efsane olmuş bilgilerle tanınıyor. Peki gerçekten bildikleriniz ne kadar doğru?

Kolesterolü yüksek insanlar yumurta yememelidir
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Yüksek kolesterolü olan kişiler için yumurta, yasaklılar listesinde yer aldı. Evet, yumurta sarısı beyazına göre daha fazla yağ ve kolesterol içerir. Ancak günde 1 yumurta tüketmek size zarar vermez. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olanlar , daha dikkatli olmalı ve haftada en fazla 3 yumurta yemelidir.

Kilo vermek istiyorsanız sarısını yememelisiniz
Bazı insanlar şişmanlamaktan korktukları için yumurtanın sarısını yemekten korkarlar. Amerikan Kalp Birliği, günde 1 adet yumurtanın sağlıklı diyetin bir parçası olacağını iddia ediyor.Yapılan araştırmalar, günde 1 adet yumurta yemenin tükettiğiniz kalori miktarını azalttığını kanıtladı. Ekmek ya da hamur işi tüketmek yerine yumurtayı tercih edebilirsiniz.

Çiğ yumurta daha sağlıklıdır
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Bazı insanlar kaslarını genişletmek, sesini iyileştirmek ya da mide asidini azaltmak için çiğ yumurta yerler. Ancak çiğ yumurta beyazı pişmiş olanlar kadar emilmez ve B7 vitaini emilini engelleyebilir.

Sadece beyaz ve kahverengi yumurtalar vardır
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Kabuğun rengi tavuğun türüne bağlıdır. Leghorn tavukların beyaz yumurtaları ve Rhode Island tavuklarının kahverengi yumurtaları vardır. Bazı ırkların (Araucana, Ameraucana ve diğerleri gibi) mavi ve yeşil yumurtaları bulunur. Renk, pigmente bağlıdır: Protoporfirin kabuğunu kahverengi yapar, biliverdin onu mavi ve yeşil yapar. Tavukların diyeti de önemlidir: Eğer bir tavuk yeterince amino asit almazsa, kabuk donuk olacaktır. Ancak yumurtanın kalitesini etkilemez.

Kahverengi yumurtalar beyazlardan daha sağlıklıdırlar
Yumurtaların faydaları diğer faktörlerle farklılık gösterebilir. Örneğin; güneşte çok fazla zaman harcayan bir tavuğun yumurtaları 3-4 kat daha fazla D vitamini içerir. Omega-3 bakımından zengin besinler yiyen tavukların daha fazla omega-3 içeren yumurtaları vardır.

Sarının rengi yumurtanın kalitesi belirler
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İlk bakışta, bu ifade mantıklı görünüyor. Aslında, bir sarının rengi bir tavuğun diyetine bağlıdır: Ne kadar karotenoidler varsa, o yumurtanın sarısı koyu olur. Mısır, yonca, ısırgan otu ve diğer bazı bitkiler sarıları daha parlak hale getirir. Tavuklar kafeslerde daha fazla zaman geçirirse, sarısı tonu, craksanten gibi gıda katkı maddeleri ile değiştirilebilir. Ancak tüm bu fenomenler sadece rengi etkiler (müşteriler genellikle parlak renkleri tercih eder). Sarısı donuksa, yumurtaların kalitesiz veya çürük olduğu anlamına gelmez.


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