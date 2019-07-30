Yumurta hakkında kimsenin bilmediği 6 bilgi

Bazı bilgiler kulaktan kulağa yayılır ve doğruluğu sorgulanmadan kabul edilir. Yemeklerin demirbaşı yumurta da o efsane olmuş bilgilerle tanınıyor. Peki gerçekten bildikleriniz ne kadar doğru?

Kolesterolü yüksek insanlar yumurta yememelidir



Yüksek kolesterolü olan kişiler için yumurta, yasaklılar listesinde yer aldı. Evet, yumurta sarısı beyazına göre daha fazla yağ ve kolesterol içerir. Ancak günde 1 yumurta tüketmek size zarar vermez. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olanlar , daha dikkatli olmalı ve haftada en fazla 3 yumurta yemelidir.

Kilo vermek istiyorsanız sarısını yememelisiniz

Bazı insanlar şişmanlamaktan korktukları için yumurtanın sarısını yemekten korkarlar. Amerikan Kalp Birliği, günde 1 adet yumurtanın sağlıklı diyetin bir parçası olacağını iddia ediyor.Yapılan araştırmalar, günde 1 adet yumurta yemenin tükettiğiniz kalori miktarını azalttığını kanıtladı. Ekmek ya da hamur işi tüketmek yerine yumurtayı tercih edebilirsiniz.

Çiğ yumurta daha sağlıklıdır



Bazı insanlar kaslarını genişletmek, sesini iyileştirmek ya da mide asidini azaltmak için çiğ yumurta yerler. Ancak çiğ yumurta beyazı pişmiş olanlar kadar emilmez ve B7 vitaini emilini engelleyebilir.