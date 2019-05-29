Yumurta haşlarken içine bir miktar limon suyu eklerseniz...

Protein bakımından son derece zengin olan yumurtalar, kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Diyet menülerinin de başında gelen haşlanmış yumurtayı pişirmek oldukça kolaydır. Peki bu kadar kolay bir yiyeceği hazırlarken pişme esnasında kabuklarının çatlamasının üstesinden nasıl geleceğiz? Bunun için en uygun çözüm limon suyu...

Sinir bozucu durumun üstesinden gelmek için yumurta haşlarken suyuna az bir miktar limon suyu ilave etmeniz yeterli olacaktır. Limonun asidi, yumurta kabuğunun kırılmasına karşı koruma sağlar. Ayrıca haşlandıkça yumurtanın beyazında renk değişimi meydana gelebilir. Limon suyu bu sorunun da ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yöntem basit ancak bir o kadar etkili. Denemeye değer!



