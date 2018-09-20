Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

İçeriğinde 27 farklı vitamin ve kalsiyum içeren yumurta, doğanın bize sunduğu en şifalı gıdalardan biri. Diyet listelerinin vazgeçilmezi, çocukların sağlıklı gelişimi için temel besin kaynağıyken şimdi de diş çürüklerinin tedavisinde kullanacağız.
Yumurta kabuklarındaki kalsiyum dişlerimizin ihtiyacı olan minerallerin karşılayıcısıdır. Ancak bu tedavi yöntemini uygularken organik yumurta kullanmamız gerekiyor. Birkaç adet organik yumurtanın kabuklarını yıkadıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın.
Kabukları kaynattıktan sonra blender'da geçirin ve un haline getirin. Elde ettiğiniz tozu içeceklerinize karıştırarak tüketebilirsiniz. Sadece içeceklere değil yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz. Yiyecek ve içeceklerin tadını değiştirmeyecektir, bundan şüpheniz olmasın.
Dişlerin ve kemiklerin bileşimi yumurta kabuklarının içeriğiyle son derece benzerdir ve yumurta kabuklarının yüzde 93'ü kalsiyumdur. Kalsiyum ise diş ve kemiklerin yapı taşıdır. Diş çürüklerini önler, kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.
Raşitzm ve kansızlığı önler. Bebeklerin gelişimi için son derece faydalıdır. Doktorunuzdan izin aldıktan sonra bebek mamalarınıza ekleyebilirsiniz.
D vitamini açısından iyi bir kaynaktır. Her sabah bir çay kaşığı yiyerek bu eksiklikten kurtulabilirsiniz.
Yumurta kabukları tozunu yumurta akıyla karıştırıp maske kıvamına getirin ve yüzünüze uygulayın. Bu karışım cildinizin aydınlanmasına ve temiz bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak.
Elma sirkesi ile karıştırıp sinek, böcek ısırıklarına uyguladığınızda kaşıntılara iyi gelecektir.
İyi bir protein kaynağıdır. Spor yapanlar için iyi bir içecektir. Kas gelişimini destekler.
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