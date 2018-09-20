YEMEK

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Kalsiyum deposu olan yumurta ile düş çürüklerini tedavi etmek mümkün! Nasıl mı?

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

İçeriğinde 27 farklı vitamin ve kalsiyum içeren yumurta, doğanın bize sunduğu en şifalı gıdalardan biri. Diyet listelerinin vazgeçilmezi, çocukların sağlıklı gelişimi için temel besin kaynağıyken şimdi de diş çürüklerinin tedavisinde kullanacağız.

yumurta kabuğu

Yumurta kabuklarındaki kalsiyum dişlerimizin ihtiyacı olan minerallerin karşılayıcısıdır. Ancak bu tedavi yöntemini uygularken organik yumurta kullanmamız gerekiyor. Birkaç adet organik yumurtanın kabuklarını yıkadıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın.

kabuk

Kabukları kaynattıktan sonra blender'da geçirin ve un haline getirin. Elde ettiğiniz tozu içeceklerinize karıştırarak tüketebilirsiniz. Sadece içeceklere değil yemeklerinize katarak tüketebilirsiniz. Yiyecek ve içeceklerin tadını değiştirmeyecektir, bundan şüpheniz olmasın.

Yumurta kabuğunun diğer faydaları:

Dişlerin ve kemiklerin bileşimi yumurta kabuklarının içeriğiyle son derece benzerdir ve yumurta kabuklarının yüzde 93'ü kalsiyumdur. Kalsiyum ise diş ve kemiklerin yapı taşıdır. Diş çürüklerini önler, kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.

diş

Raşitzm ve kansızlığı önler. Bebeklerin gelişimi için son derece faydalıdır. Doktorunuzdan izin aldıktan sonra bebek mamalarınıza ekleyebilirsiniz.

D vitamini açısından iyi bir kaynaktır. Her sabah bir çay kaşığı yiyerek bu eksiklikten kurtulabilirsiniz.

vitamin d

Yumurta kabukları tozunu yumurta akıyla karıştırıp maske kıvamına getirin ve yüzünüze uygulayın. Bu karışım cildinizin aydınlanmasına ve temiz bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak.

yuur

Elma sirkesi ile karıştırıp sinek, böcek ısırıklarına uyguladığınızda kaşıntılara iyi gelecektir.

İyi bir protein kaynağıdır. Spor yapanlar için iyi bir içecektir. Kas gelişimini destekler.


PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlıKesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı
Kandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgiKandırıldık! Sağlıklı beslenme hakkında uydurulmuş 7 efsane bilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurta kabuğu yumurta kabuğunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Domates buzluktan çıkınca bakın ne hale geldi!

Domates buzluktan çıkınca bakın ne hale geldi!

Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

İlginizi Çekebilir

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Yoğurtla tüketildiğinde akciğerleri temizliyor

Yoğurtla tüketildiğinde akciğerleri temizliyor

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tek ölüme çare değil! Her gün alış sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Bir tek ölüme çare değil! Her gün alış sirkesi içmeniz için 10 muazzam neden

Domates buzluktan çıkınca bakın ne hale geldi!

Domates buzluktan çıkınca bakın ne hale geldi!

Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

Kesmeye cesaret edemeyeceğiniz pastacıların yaptığı 10 ürpertici tatlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.