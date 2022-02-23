Yumurta sevenlere: Kolayca yapabileceğiniz 3 farklı yumurta pişirme yöntemi

Yumurtanın ne kadar besleyici ve doyurucu olduğunu biliyoruz. Az maliyetli ama oldukça yüksek proteine sahip olan bu besin kaynağını kahvaltılarda, ara öğünlerde ve akşam yemeklerinde farklı şekillerde tüketebiliriz. Bugün sizlere her evin olmazsa olmazı olan yumurtayı istediğiniz kıvamda nasıl pişirebileceğinizi anlatmak isteriz. O zaman buyurun, birbirinden lezzetli 3 farklı yumurta pişirme yöntemi sizleri bekliyor.

Poşe Pişirme Yöntemi

İlk pişirme yöntemimiz olan poşe yumurta, yumurta beyazının pişip sarısının akışkan halde kalması anlamına geliyor.

Poşe yumurta, yağ olmadan piştiği için sağlığına ve formuna dikkat edenlerin de tercih ettiği bir yumurta yöntemi.

Kusursuz bir poşe yumurta pişirmek için öncelikle taze yumurta seçmelisiniz.

Bir tencereye yaklaşık olarak 2 su bardağı su koyup kaynamaya bırakın.

Suyunuz 80-85 dereceye ulaşınca 1 tatlı kaşığı sirke ve bir tutam tuz ekleyin.

Yumurtanızı ayrı bir kaseye sarısını bozmadan yavaşça kırın.

Kaynayan suya yumurtanızı dikkatli bir şekilde dökün.

Yumurtanızın kayısı kıvamı olması için 4 dakika bekletmeniz yeterli olacak.

Yumurtanın sarısını patlatmadan süzgeçli kaşıkla çıkarın.

Kızartarak Pişirme Yöntemi

Farklı bir pişirme şekli de kızartarak pişirme yöntemi.

Kızartılarak yapılan yumurta, poşe yumurtaya göre dağılmaya daha yatkın olduğu için birkaç önemli husustan bahsetmek isteriz.

Öncelikle yapışmaz tavanızı ısıtın. Ayrı bir kaseye sarısının dağılmamasına dikkat edecek şekilde yumurtanızı kırın.

Damak zevkinize göre yumurtanızı tuzlayıp baharat ekleyin.

Tavanız ısındıktan sonra kaşığın ucuyla sıvı yağ koyun.

Isınan yağa 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave edin.

Yumurtanızı tavaya yavaşça döküp 1 dakika kapağı kapalı pişirin.

Tavayı ocaktan aldıktan sonra sarısının pişmesi için 1 dakika daha bekleyin.

Yumurtayı ekmek üstü olarak dana jambon, kornişon gibi garnitürlerle birlikte tüketebilirsiniz.

Bulut Yumurta Yöntemi