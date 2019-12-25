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Yumurta tatlısı tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tatlı seviyorsanız yumurta tatlısına da bayılacaksınız sevgili okur. Yapımı son derece pratik olan yumurta tatlısı tarifi, lokma tatlısını andırıyor. İşte yumurta tatlısı tarifi ve yumurta tatlısı yapılışı...

Yumurta tatlısı tarifi

Çocukluk yıllarımızı hatırlatan yumurta tatlısıyla maziye gitmeye ne dersiniz? Yumurta tatlısı tarifi hem pratik hem de son derece leziz. Bulutlar kadar yumuşak olan yumurta tatlısı her bir lokmada size keyif verecek. İşte yumurta tatlısının detayları...

YUMURTA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta,
2 yemek kaşığı yoğurt
Bir paket kabartma tozu
Aldığı kadar un

Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu

YUMURTA TATLISI NASIL YAPILIR?

3 yumurta derin bir kasede çırpılır. Daha sonra yoğurt ilave edilir. Ardından iki kaşık un koyulup çırpılır. Bu işlem üç, dört kez tekrarlanır. Kabartma tozu bir miktar unla karılarak karışıma eklenir. Derin bir kızartma bol miktarda sıvı yağ kızdırılır. Hazırlanan hafif kıvamlı karışım bir tatlı kaşığı yardımıyla kızgın yağın içine lokma lokma bırakılır. Pembeleşince alınır. Tatlı soğukken, ılık şerbet üzerine dökülür. Yarım saat dinlendirilir. Üzeri Hindistan cevizi ile süslenir.

Kaynakça: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivinden

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