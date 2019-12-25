Çocukluk yıllarımızı hatırlatan yumurta tatlısıyla maziye gitmeye ne dersiniz? Yumurta tatlısı tarifi hem pratik hem de son derece leziz. Bulutlar kadar yumuşak olan yumurta tatlısı her bir lokmada size keyif verecek. İşte yumurta tatlısının detayları...
3 adet yumurta,
2 yemek kaşığı yoğurt
Bir paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
3 yumurta derin bir kasede çırpılır. Daha sonra yoğurt ilave edilir. Ardından iki kaşık un koyulup çırpılır. Bu işlem üç, dört kez tekrarlanır. Kabartma tozu bir miktar unla karılarak karışıma eklenir. Derin bir kızartma bol miktarda sıvı yağ kızdırılır. Hazırlanan hafif kıvamlı karışım bir tatlı kaşığı yardımıyla kızgın yağın içine lokma lokma bırakılır. Pembeleşince alınır. Tatlı soğukken, ılık şerbet üzerine dökülür. Yarım saat dinlendirilir. Üzeri Hindistan cevizi ile süslenir.
Kaynakça: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivinden
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