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Yumurtanın en güzel hali: Çılbır nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Yumurtanın en güzel hali: Çılbır nasıl yapılır?

İster kahvaltı isterseniz de akşam yemeğine hazırlayacağınız çılbır ile keyifli bir öğün geçirebilirsiniz. Çılbır tarifi nasıl yapılır diyenler için 5 dakikada hazırlanan yemeğin detaylarını veriyoruz, buyursunlar.

Kolay ve lezzetli bir tarif olan çılbır, sadece 5 dakikada hazır hale geliyor. Malzemeleri son derece basit ve ekonomik. Çılbır tarifi için gerekli malzemeler ise şöyle;

ÇILBIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir diş sarımsak
Tuz ve dilediğiniz baharatlar

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereye su koyun. Su kaynama seviyesine gelince içine sirkeyi ekleyin.
Kaşık yardımıyla tencerenin içinde girdap oluşturana kadar karıştırın.
Girdabın ortasına yumurtayı kırın.
Suyu ara ara, hafif bir şekilde karıştırarak pişirin.
Pişen yumurtayı geniş delikli bir süzgeçle tencereden alın.
Yoğurt ve sarımsağı karıştırın.
Tereyağını tavada eritin. Yağ eridikten sonra içine dilediğiniz baharatları ekleyerek kızdırın.
Servis tabağına aldığınız yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Üzerine kızdırdığınız yağı da ilave edin. Afiyet olsun.


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