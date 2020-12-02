Yumurtanın en güzel hali: Çılbır nasıl yapılır?

Kolay ve lezzetli bir tarif olan çılbır, sadece 5 dakikada hazır hale geliyor. Malzemeleri son derece basit ve ekonomik. Çılbır tarifi için gerekli malzemeler ise şöyle;

ÇILBIR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

Bir su bardağı yoğurt

Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir diş sarımsak

Tuz ve dilediğiniz baharatlar

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereye su koyun. Su kaynama seviyesine gelince içine sirkeyi ekleyin.

Kaşık yardımıyla tencerenin içinde girdap oluşturana kadar karıştırın.

Girdabın ortasına yumurtayı kırın.

Suyu ara ara, hafif bir şekilde karıştırarak pişirin.

Pişen yumurtayı geniş delikli bir süzgeçle tencereden alın.

Yoğurt ve sarımsağı karıştırın.

Tereyağını tavada eritin. Yağ eridikten sonra içine dilediğiniz baharatları ekleyerek kızdırın.

Servis tabağına aldığınız yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Üzerine kızdırdığınız yağı da ilave edin. Afiyet olsun.



