Yumurtanın en güzel hali: Çılbır nasıl yapılır?

Kolay ve lezzetli bir tarif olan çılbır, sadece 5 dakikada hazır hale geliyor. Malzemeleri son derece basit ve ekonomik. Çılbır tarifi için gerekli malzemeler ise şöyle;
3 adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir diş sarımsak
Tuz ve dilediğiniz baharatlar
Derin bir tencereye su koyun. Su kaynama seviyesine gelince içine sirkeyi ekleyin.
Kaşık yardımıyla tencerenin içinde girdap oluşturana kadar karıştırın.
Girdabın ortasına yumurtayı kırın.
Suyu ara ara, hafif bir şekilde karıştırarak pişirin.
Pişen yumurtayı geniş delikli bir süzgeçle tencereden alın.
Yoğurt ve sarımsağı karıştırın.
Tereyağını tavada eritin. Yağ eridikten sonra içine dilediğiniz baharatları ekleyerek kızdırın.
Servis tabağına aldığınız yumurtanın üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Üzerine kızdırdığınız yağı da ilave edin. Afiyet olsun.
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